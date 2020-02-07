İlkay Kayku kimdir? İlkay Kayku nereli ve kaç yaşında?

İlkay Kayku, 1972 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile gerçekleştiren İlkay Kayku hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İlkay Kayku nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Neslihan karakterini canlandıran İlkay Kayku hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İlkay Kayku kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İLKAY KAYKU KİMDİR?

İlkay Kayku, 14 Kasım 1972 tarihinde Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 2002 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sınavını kazanarak oyunculuk hayatına adım attı.

2008 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi “İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçen İlkay Kayku; Behzat Ç. ve Beni Affet gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Neslihan karakterine hayat veren İlkay Kayku, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

İlkay Kayku’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ramo (Neslihan) (TV Dizisi)

2018 – Eğreti Gelin Ladik (Müjgan) (Sinema Filmi)

2012 – Kuma (Şerife) (Sinema Filmi)

2011 – Beni Affet (Sevgi) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (TV Dizisi)