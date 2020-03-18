İlkbahar mevsimi Google’da Doodle oldu!

Google, İlkbahar mevsimi için açılış sayfasında özel bir Doodle hazırladı. Google’ın ilkbahar mevsimi için hazırladığı Doodle büyük ilgi gördü. Peki İlkbahar mevsimi ne zaman başlar? İşte İlkbahar mevsimi’yle ilgili bilgiler…

İLKBAHAR MEVSİMİ GOOGLE’DE DOODLE OLDU!

İLKBAHAR MEVSİMİ HAKKINDA BİLGİLER

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Baharın habercisi çiçekler

Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.