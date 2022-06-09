İlker Başbuğ hakkında 3 yıl hapis istemi!

“Darbe” imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi’ isimli kitabı ile ilgili 4 Ocak 2021 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan röportajda, ‘darbe’ imasında bulunduğu iddiasıyla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İlker Başbuğ katılmazken, avukatı İlkay Sezer hazır bulundu.

SAVCI 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. İlker Başbuğ’un röportajda kullandığı ifadeler ile darbe imasında bulunduğu belirtildi.

Mütalaada, İlker Başbuğ tarafından sarf edilen sözlerin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğu, söz konusu beyanların kamuoyu ve toplumun bir kesimi tarafından tepki ile karşılandığı kaydedilerek, Başbuğ’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezaladırılması talep edildi.

İlker Başbuğ’un avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

ERDOĞAN’IN İSTEĞİ ÜZERİNE…

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 2020 yılının başında özel bir televizyon kanalında yaptığı FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin değerlendirmeler, AKP kanadında büyük tepki çekmiş ve bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

Ergenekon Kumpası’ndan 26 ay hapis yatan eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, söz konusu yorumlarında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bazı tespitlerde bulunmuştu.

Haziran 2019’da TBMM’den geçirilen torba yasadaki “askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan” maddeyi hatırlatan Başbuğ, “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” demişti.



İlginizi Çekebilir 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan çarpıcı değerlendirme: Türkiye Lozan ve Montrö antlaşmasına sıkı sıkıya sarılmalı!..