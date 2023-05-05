60.6 F
Los Angeles
4 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİlker Başbuğ SÖZCÜ TV’DE

İlker Başbuğ SÖZCÜ TV’DE

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

SÖZCÜ TV, siyaset gündeminin sıcak maddelerini masaya yatırmaya devam ediyor. Simge Fıstıkoğlu ve SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, Büyük Satranç Tahtası’nda bugün ilk bölümde 26. Genelkurmay Başkanı E. Org. M. İlker Başbuğ’u ağırlıyor.

Başbuğ son kitabı ‘ Gazi Mustafa Kemal Anlatıyor İdealim: Çağdaş Türkiye’yi, hem de 14 Mayıs öncesi Türkiye’nin son durumunu anlatıyor.

Programın ikinci bölümünde ise SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar ve İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz; Muharrem İnce’nin SÖZCÜ TV’de yaptığı “Babacan ve Davutoğlu’nu göndersinler desteğimi açıklarım” sözlerinin Millet İttifakı’nda nasıl karşılanacağını yorumlayacak.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,486BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States