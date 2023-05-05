İlker Başbuğ SÖZCÜ TV’DE

SÖZCÜ TV, siyaset gündeminin sıcak maddelerini masaya yatırmaya devam ediyor. Simge Fıstıkoğlu ve SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, Büyük Satranç Tahtası’nda bugün ilk bölümde 26. Genelkurmay Başkanı E. Org. M. İlker Başbuğ’u ağırlıyor.
Başbuğ son kitabı ‘ Gazi Mustafa Kemal Anlatıyor İdealim: Çağdaş Türkiye’yi, hem de 14 Mayıs öncesi Türkiye’nin son durumunu anlatıyor.
Programın ikinci bölümünde ise SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar ve İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz; Muharrem İnce’nin SÖZCÜ TV’de yaptığı “Babacan ve Davutoğlu’nu göndersinler desteğimi açıklarım” sözlerinin Millet İttifakı’nda nasıl karşılanacağını yorumlayacak.