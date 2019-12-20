İlker Başbuğ’dan dış politika uyarısı!

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nca düzenlenen ‘Türk dış politikasının dünü, bugünü ve yarını’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, koltukların dolması üzerine, merdivenlere oturarak Başbuğ’u dinledi.

“İYİ ANLAMAMIZ LAZIM”

Bir ülkenin dış politikasını tespit ederken dikkate alınması gereken en önemli ilk şeyin ülkenin milli menfaatleri olduğunu söyleyen Başbuğ, “Bu çok önemli. Yani ülkenin milli menfaatleri dış politikanın temel kavramıdır. Suriye ile ilişkiler olarak ‘Türkiye’nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ diye soruyorlar. Suriye dış politikasının başarılı veya başarısız olduğunu neye göre ölçeceksiniz? İlk önce Türkiye’nin Suriye ile ilgili milli menfaatleri ne olduğunun ortaya konması gerekir? İlk önce milli menfaatlerimizi tartışalım sonra şu anki politika ne kadar sağlıklı onu konuşalım. O yüzden milli menfaat kavramını iyi anlamamız lazım” dedi.

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“DIŞ POLİTİKAYA İDEOLOJİK BAKILMAMASI LAZIM’

Bugünkü şartlarda ekonomik gücün daha çok öne çıktığını anlatan Başbuğ, “Ayrıca dış politikaya ideolojik bakış açısı yansımaması lazım. Yani ideolojik bakılmaması lazım. İdeolojik bakarsın çok hata yaparsınız. Dış politika gerçekçi, realist olmalı. Dış politikada diplomatik masada kazanılan belki de en büyük başarı elbette Lozan Barış Anlaşması’dır. Bir konuda siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuruyorsunuz. Kuruluş anlaşması. Lozan Anlaşması aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusudur” diye konuştu.

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SURİYE KONUSUNA DA DEĞİNDİ

Suriye konusuna da değinen Başbuğ şu ifadeleri kullandı;

*Barış masasına taraflar en güçlü gitmek istiyorlar. Suriye topraklarının en çoğuna kim sahip olursa masada da güçlü olur. Suriye’de yaşanan olayların arkasında yatan temel neden bu. Suriye’den gelen 5 milyon mülteci var.

*Sayın Cumhurbaşkanı ’50 bin kişi daha topraklarımıza geliyor’ diyor. Olaylara uzun vadede bakın. Türkiye´nin demografik yapısını değiştiriyor. Hatay, İskenderun´da ne oldu yapılanma? Bizim için kritik bölgelerden biridir. Yarın ne olacakları belli mi, garantisi var mı? Yok.

*Komşularımıza barış içinde yaşamak çok önemli. Buradan gördüğümüz zarar çok net ortada. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi dış politikada da her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olacaksınız. Neyinizle? Siyasi gücünüzle. Ekonomik ve askeri gücünüzle. Caydırıcı nitelikte olacaksınız.

*Özellikle askeri ve ekonomik güç çok öne çıkıyor. Bunlar oldu mu zaten size başkasının kötü niyet taşıması söz konusu değil. Caydırırsınız. Ama adamlar bunlarda bir problem görürse daha saldırgan olur. DHA