İlkim Karaca, Cem Karaca’nın gözlüğünü Kıraç’a hediye etti

Caddebostan Kültür Merkezi’nde konser veren Kıraç’a sürpriz. Şarkıcıyı izlemeye giden Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, efsane ismin taktığı bir güneş gözlüğünü Kıraç’a hediye etti.
Akustik konserlerine başlayan Kıraç serinin ilk konserini geçen akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdi. Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında, merhum Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca da vardı. Sahneye çıkan İlkim Hanım, eşi Cem Karaca’nın taktığı son gözlüğü, manevi oğlumuz diyerek Kıraç’a hediye etti. Sahnede duygusal anlar yaşandı…