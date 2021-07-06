İllere göre haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Delta Plus vakalarına Türkiye’de de rastlandığını söyledi. Delta varyantı görülen il sayısının da 30’a çıktığını duyurdu.

Dünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, “Kurban Bayramı’nda ekstra bir tedbir uygulanmayacak. Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. birbiriyle temaslı kişiler değil. Delta varyantı sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere üçüncü dozu açmış olacağız. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 26 Haziran 2 Temmuz her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun” ifadelerini kullandı.