İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, “Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 147,73, Ankara’da 176,38, İzmir’de 46,24 oldu.

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, “14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıklamalarına şöyle devam etti:

* Bu 10 şehirden birindeyseniz! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli.

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