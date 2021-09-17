İllere göre haftalık vaka sayıları: İstanbul, Ankara, İzmir haftalık vaka sayısı belli oldu

Haftalık her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşıldı. Vaka sayısı en çok artan 10 il: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında,” 4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 4 Eylül – 10 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Vaka sayısı en çok artan 10 il ise şunlar: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop.

Koca, “4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullandı.