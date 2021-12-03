İlyas Salman vasiyetini açıkladı

Oyuncu İlyas Salman, konuk olduğu ‘Magazin Noteri’ adlı programda vasiyetini açıkladı.

İlyas Salman, YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ne konuk oldu.

İlyas Salman, sunucu Ali Eyüboğlu’nun “Ateist İlyas Salman’ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim.”

“KEMAL SUNAL’IN ARKASINDAN ÇOK AĞLADIM”

Daha önce yaptığı “Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi” açıklaması hakkında konuşan İlyas Salman, “Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli’ydi, ben Erguvan’lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal’in arkasından çok ağladım” dedi.

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