İmalat PMI iki yılın zirvesinde

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), şirketlerin yeni sipariş ve üretimlerindeki artışa paralel olarak Şubat’ta 52.4’e yükselerek iki yılın en yüksek değerini aldı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ocak’ta 22 ay aradan sonra ilk defa büyümeye işaret ederek 51.3’e yükselmişti. Endekste 50’nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor.

YENİ SİPARİŞLER 53.9’A YÜKSELDİ

Yeni siparişler tüketici talebindeki iyileşme ile birlikte ılımlı da olsa büyümeye işaret etti. Yeni siparişler alt endeksi Şubat’ta 51.5’ten 53.9’a yükseldi. Yeni ihracat siparişleri de benzer şekilde büyüdü.

Yeni siparişlerle beraber üretim de artış kaydetti. Üretim alt endeksi Şubat’ta 52.1’den 52.7’ye yükseldi. Üretimdeki büyüme dördüncü ayına girdi.

Artan üretime paralel olarak istihdam Şubat 2018’den bu yana en hızlı artışı kaydetti.

GİRDİ FİYATLARINDA SEKİZ AYIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Girdi fiyatları TL’nin değer kaybına bağlı olarak sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti. İmalatçılar fiyat artışlarını kısmen müşterilerine yansıttı. Fabrika çıkış fiyatları Haziran’dan bu yana en güçlü artışı kaydetti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. (REUTERS)