İmalat PMI son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz ayında 54.0 ile son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep ve üretimi olumlu etkilemesiyle Temmuz ayında 54.0 ile son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde de artışlar hızlandı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen imalat PMI Haziran’da 51.3 değerini almıştı. Endekste 50’nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

SON ALTI AYIN ZİRVESİNDE

İmalat sanayinin yeni siparişlerini izleyen alt endeks, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin Temmuz’da müşteri talebinde iyileşmeye yol açmasıyla Haziran ayındaki 50.3 seviyesinden Temmuz ayında 54.5’e yükseldi. Böylece yeni siparişlerdeki artış Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda gerçekleşti.

İhracat siparişleri alt endeksi de uluslararası talebin güçlenmesiyle Haziran ayındaki 52.2’den Temmuz ayında 56.3’e çıktı.

GİRDİ FİYATLARI YÜKSELDİ

Yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak üretim alt endeksi koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve müşteri talebinin iyileşmesiyle Haziran ayındaki 50.5 seviyesinden 53.8’e yükselerek dokuz ayın en güçlü artışını kaydetti.

Girdi fiyatları Türk lirasındaki değer kaybı ve ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle art arda üçüncü ayda artış kaydederek, yıl başından beri en yüksek düzeye çıktı. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yükseldi İlginizi Çekebilir Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı