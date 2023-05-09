İmam camide AKP propagandası yaptı, oy istedi

Cami avlusunda siyasete bir örnek de Artvin’in Borçka ilçesinden geldi. Diyanet-Sen Artvin İl Başkanı ve Borçka Terminal Cami İmamı Osman Özaydın, camide propaganda yaptı.

Özaydın, AKP adayı ve eski Bakan Faruk Çelik’i, ‘’One minute diyerek Avrupa’nın Amerika’nın yüzüne tokat indiren, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yol arkadaşı, içimizden biri ilimizin evladı Faruk Çelik” diyerek tanıttı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bu duruma tepki göstererek, “Dini siyasete alet ediyorlar” eleştirisinde bulundu.

“ONE MINUTE”

Bayraktutan, imam Özaydın’ın cami avlusunda propaganda yaptığı videoyu paylaştı. İmam Özaydın konuşmasında “İnşallah cami kürsülerinde konuştuğu gibi inşallah 15 Mayıs’tan sonra Meclis kürsülerinde konuşturacağız. Dünya beşten büyük diyen ‘one minute’ diyerek Avrupa’nın Amerika’nın yüzüne tokat indiren, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başından beri yol arkadaşı, omuz veren, asla onu terk etmeyen, en zor zamanlarında yanında olan içimizden biri ilimizin evladı, adaylığından memnun olduğumuz Faruk Çelik” anonsu dikkat çekti.

“KAMU GÖREVLİSİ AMA AKP İMAMI OLMUŞ”

CHP’li Bayraktutan cami avlusunda propagandaya tepki gösterdi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Bir din adamının bu şekilde propaganda yapması dinin siyasete alet edilmesinin en basit örneğidir. Kışlaya, camiye, okula siyaset girmemeli. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın. İmam sunuculuk yapar hale gelmiş. Kamu görevlisi ama AKP’nin imamı olmuş. Vatandaş da ‘Böyle bir imamın arkasında namaz kılınmaz’ diyor.