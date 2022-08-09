İmam Halil Konakçı bu kez dövme yaptıranları hedef aldı

Yaşam tarzını hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen imam Halil Konakçı, bu kez de dövme yaptıranları hedef aldı. Konakçı, “Her yerde dövme var gittikçe artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı” dedi.

Hilafet çağrısı yaptığı ve yaşam tarzını hedef açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, bu kez de dövme yaptıranları hedef aldı. Konakçı, “Her yerde dövme var gittikçe artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı” dedi.

“DÜKKANLARI KAPATSINLAR”

İmam Konakçı, konuşmasının devamında “Burası Müslüman ülke, ne işi var salyangozun soframızda? Devletin görevidir bu. Vatandaşına zararlı olan şeyi yasaklar. Dövmeyi de yasaklasınlar. Yaptıranların dükkanlarını kapatsınlar” ifadelerini kullandı.

Konakçı, “O elinde kolunda dövmesi olan, bir karışlık şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan gençlerin bir çoğunun annesi beş vakit namazlı teheccüde bile kalkıyor ya, operasyon büyük” diye konuştu.

NELER DEMİŞTİ?

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Sezen Aksu’nun tartışma yaratan şarkı sözlerini Bursa’da Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda hedef alıp hilafet çağrısı yapmasıyla da gündeme gelmişti. Konakçı, bir başka vaazında da ‘ırkçı’ sözler kullanmakla eleştirilmişti.

İmam Konakçı, “Dünyada iki ırk vardır, Müslümanlar ve kafirler. Müslümansa İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa kardeşim Müslümansa, ama gâvursa öz akrabam olsa umrumda değil” ifadelerini kullamıştı. Konakçı son olarak da “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyerek kadınların giyim ve yaşam tarzını hedef almıştı.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Bir kez daha söz veriyorum