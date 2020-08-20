İmama kadro var öğretmene yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği 5 bin yeni kadronun 3500’ü imam, diğerleri de çeşitli Diyanet personeli olacak. 3500 yeni imam atamasına onay çıktı. Türkiye’de 85 bin caminin 15 bininde imam bulunmuyor. 3500 atama ile birlikte bu sayı 11 bin 500’e düşecek.

Türkiye’de halen 460 bin atama bekleyen öğretmen ve mevcut okullarda da 144 bin öğretmen açığı olduğunu hatırlatan eğitimciler de ‘atama’ talebinde bulundu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Devletin temel görevi eğitim, güvenlik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çocuklarımız okullara gidemiyor, köy okulları kapatıldı, büyük okullar pandemi nedeniyle açılamayacak. Bu ortamda imamdan önce öğretmen ihtiyacını karşılamak zorundalar” dedi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise öğretmen atamalarının pandemi sürecinde daha fazla önem taşıdığını belirterek, “Yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı yürütülebilmesi için öğretmen açığının giderilmesi çok önemlidir” dedi.