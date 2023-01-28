İmamoğlu: 14 Mayıs’ta cumhuriyet, demokrasi ve adalet bayramı yapacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası projesinin temel atma törenine katıldı. İBB ve Bozüyük Belediyesi iş birliğiyle inşa edilecek proje için düzenlenen törende, İmamoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Adıgüzel birer konuşma yaptı.

“ANI EVİ, ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK”

Kurtuluş Savaşı’nın sembol ilçelerinden birisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Tabii büyük bir vatan sevgisi ve bir kuruluş sürecinin, fedakarlıkların toprağıdır bu topraklar. O bakımdan buraya kıymetli bir hizmeti bırakmak, benim için çok değerli bir anı olacak. Hayatımın en önemli, beni mutlu eden anılarımdan birisi olacak. Bu süreci bizimle beraber tasarlayan ve vesile olan kıymetli Bozüyük Belediye Başkanı’ma hepiniz huzurunda yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Herkesin tarihini bilerek sorumluk alması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Sorumlu vatandaş olacağız, yurttaş olacağız. Millet olmanın gereğidir bu. Tabii sadece bilmek yetmez; hep birlikte hissetmeliyiz. Hep birlikte hissedebilmenin güçlü biçimlerini yaşamalıyız. İşte o bakımdan, buradaki bu seyir terasındaki hizmetin içerisinde bulunacak olan hem İnönü savaşlarının anlatıldığı hem buranın geçmişinin tariflendiği Anı Evi, bu yaşananların güçlü hissedilmesi için de önemli bir merkez olacak” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN VALİYİ FIRÇALAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Mesai arkadaşlarına ve yüklenici firma yetkililerine, projenin tüm aşamalarında hassas ve titiz olmaları yönünde talimat veren İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın huzurunda, gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyoruz. Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp, birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp, ‘Konuş bakayım, sen öyle dedin, böyle dedin’ demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Onların da gözü içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi, şusu busu. ‘2 kilometre…’ Böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir-iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var; seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran…” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, katılımcı sıralarından gelen “Ayakkabı yalayan…” sözlerine ise, “Diyemem ki, onu nasıl diyeyim; diyemem. Onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor…” karşılığını verdi.

“MİLLETİN İRADESİNİ GASBEDENLERİ SİZLERE ŞİKAYET ETMEYE GELDİM”

“Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir, ana kucağı gibidir” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “Devletin eli, devletin tavrı, davranışı şefkatlidir. Devlet güçlüdür ama her bireyin, her vatandaşın arkasındadır. Devlet, böyle bir şeydir. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme arzusunun başlangıcıdır 1923. O bakımdan emanet bırakılan, nimet gibi olan Cumhuriyet’e layık olmamız lazım.

* Tabii ne yazık ki, yüz yıllık emekle büyütmeye çalıştığımız Cumhuriyet’in bu temel prensibinin dışında, kendisini milletin üstünde görenler olduğunu yaşıyoruz, görüyoruz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışanlar var.

* Sorarsanız bana, ‘Dün niye Bursa’daydın? Bugün niye Bilecik’tesin? Elbette hizmetlerimiz var, iş birliklerimiz var. Ama ben, sizlere milletin iradesini gasp edenleri şikayet etmeye geldim. Onlara hep birlikte hesap sormanın gününe, hep birlikte hazırlanmamız gerektiğini hatırlatmak için geldim.

* Tabii iyi bilelim ki ve biliyoruz ki milli iradeyi gasp etmek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bursa’da söyledim, burada da söyleyeceğim: Abbas yolcu bağlasan durmaz.”

“AMA’SIZ, FAKAT’SIZ ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

“Altılı Masa, ittifakımız, liderlerimiz, genel başkanlarımız, siyasetçiler, bizler… Çok çalışacağız ‘ama’sız, ‘fakat’sız” diyen İmamoğlu, “Ama milletçe çalışmamız lazım. Sakın ‘Bu işi onlar yapar’ demeyin; diyemezsiniz. 86 milyon insanımız ayağa kalkacak; Cumhuriyet için, demokrasi için ve adalet için büyük bir çalışmaya girecek. Güler yüzle, hedefe koşarak, oy kullanarak, doğruları insanlarla sempatiyle paylaşarak, hiç kimsenin gözüne kötü gözle bakmayarak. Bir avuç insanın aldattığı, kandırdığı insanlar olabilir. Onlara sakın kötü gözle bakmayın” ifadelerini kullandı.

“’MİLLET KAZANDI’ DİYECEĞİZ”

Milletin kazanması gereken bir yolculuk sürecinde olduklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

* “’Millet kazandı’ diyeceğiz. Dolayısıyla bu yolculuğun 86 milyon insanı neferi olsun istiyoruz. Ayağa kalkalım istiyoruz. Coşkuyla seçime gidelim istiyoruz. Seferberlik günleri ilan edelim günlerimizi; ama gülerek, güler yüzle. 14 Mayıs’ta tedbirlerimizi alalım. Memleketi düğün, bayram yerine döndürelim. Çocuklarımızın geleceğinin garanti altına alındığı bir süreci başlatalım.

* Gençlerimizin yüzde 85’inin adaletsizlikten yakındığı bir Türkiye değil, geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’yi başlatalım. Ülkemizde yoksulluğun konuşulduğu değil, adil paylaşımın olduğu, refahın yükseldiği bir ülkeyi konuşalım. Haksızlığını, hukuksuzluğun, adaletsizliğin değil, hakkın, hukukun ve adaletin yüceldiği bir ülkeyi, bir süreci başlatalım. Sizleri bu sorumluluğa davet ediyorum.”

SAĞANAK ALTINDA YOĞUN İLGİ

Temel atma töreninin ardından ilçe merkezine geçen İmamoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Sağanak yağışa aldırmayan vatandaşlar, esnaf ziyaretleri sırasında İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından Bozüyük Belediyesi’ne giden Adıgüzel ve İmamoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun makamında çay molası verdi.

Daha sonra belediye binası önündeki meydana çıkan İmamoğlu, bir sehpanın üzerine çıkarak, yağmur rağmen kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Bilecik ve Bozüyük Belediyeleri ile yaptıkları iş birlikleriyle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, bulundukları bölgenin tarihi önemine dikkat çekti.

“Şanlı Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu topraklardayız” diyen İmamoğlu, “Bir; bu topraklarda filizlenen İmparatorluk, bu coğrafyanın, Anadolu’nun, bu toprakların ve bizlerin tarihini değiştirdi. İki; İstiklal Savaşı’nda işgal altında kalan memleketimizin tarihinin değiştiği, İnönü Savaşları’nın yapıldığı bu topraklarda belki de o zafer kazanılmasaydı, biz bugün bu özgürlüğü, bu istiklali ve Cumhuriyet’i yaşayamıyor olabilirdik” şeklinde konuştu.

“29 EKİM’DEN ÖNCE, 14 MAYIS’TA CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ADALET BAYRAMI YAPACAĞIZ”

“Kader anıdır aslında bu bulunduğumuz topraklarda yapılanlar, yaşananlar” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “Ben buradayım. Bunun vesilesi olarak tarifliyorum. Şöyle ki: İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti. Dolayısıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’un Belediye Başkanı’nı karşılıyorsunuz.

* İkinci kısmı; işte o İstiklal Savaşı’nı kazanıp, burada başlayan o büyük mücadelenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, 5 yıl işgalden sonra İstanbul’u da işgalden kurtarıp, milletimize tekrar emanet eden Atatürk’ün çok sevdiği İstanbul Belediye Başkanı olarak karşınızdayız.

* Ama size soranlara -iyi niyetle ya da başka niyetle, çok önemli değil- ‘İmamoğlu niçin geldi’ derlerse, deyin ki; ‘İmamoğlu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı mücadele vermek için, haysiyet mücadelesi vermek için Bilecik’e, Bozüyük’e geldi.’ Ve biz, tarihi bir dönemden geçiyoruz.

* Bu tarihi dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında, yüzüncü yılına yakışan işleri yapacağız. Aynı zamanda büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadele sonunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını, 29 Ekim’de kutlamadan önce, 14 Mayıs’ta Cumhuriyet, demokrasi ve adalet bayramı yapacağız.”

“GELECEĞİMİZ AYDINLIK, YÜZÜNÜZ GÜLSÜN”

Milletin iradesini yok sayanların milleti nasıl yok saydığını, hep beraber ispat edeceklerini ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Biz, 14 Mayıs’tan sonra, bir an önce mutlu bir ülkeyi, mutlu bir devleti, huzurlu bir toplumu, güçlü bir devleti, güçlü vatandaşı, geleceğe umutla bakan gençlere, bu ülkenin pırlanta gibi çocuklarına Türkiye’mizin, bu cennet vatanın hepimizin ortak evi olan bu güzel ülkenin 86 milyon eşit yurttaşına hep birlikte teslim edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık. Yüzünüz gülsün.

* Biz, herkes için iyilik düşünüyoruz. Göreceksiniz; bu memlekete kötülük yapanların, bu memleketin huzurunu bozanların, milletin iradesini gasp edenlerin, gasp edenlere yardım edenlerin bile çocuklarına, gençlerine, onların evlatlarına, torunlarına bile güzel bir memleket bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu ülkede, Allah şahittir ki, bizler de biliyoruz ki, evlerimizden de biliyoruz ki; çocuklarımız çok zeki.

* Gençlerimiz inanılmaz girişimci, cesur, adil. Onlara borçluyuz sevgili dostlar. İkinci yüzyılı, onların layık olduğu o güzel fıtratlarını hazır edemezsek, yazık ederiz. Olmaz, yapamayız bunu. Onun için, Allah bizi mahcup etmesin. Bu Cumhuriyet’i kuranlara, Mustafa Kemal Atatürk’e, hepimizin geçmişine, geleceğine mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyorum. Şart olsun ki, söz veriyorum ki; her şey çok güzel olacak.”

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ’NE ZİYARET

Adıgüzel ve İmamoğlu, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi’nin Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini de ziyaret etti. Türbede dua eden Adıgüzel ve İmamoğlu, yılın 365 günü alp kıyafetli askerler tarafından tutulan “saygı nöbeti”nin bitiş anına tanıklık etti. Türbe önündeki alanda kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bütün bu sözlerimi, bütün bu duygularımı, tarihimizi değiştiren, tarihsel yolculuğumuzu değiştiren Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin babasının türbesinin önünde söylememin, Şeyh Edebali’nin topraklarında söylememin ayrı bir yeri, kıymeti vardır diye düşünüyorum. Sizler bana bunu söylettiniz. Buradaki hanımefendilerden, o güzel gözlerinden, o güzel dillerinden bana dua etmelerini istiyorum.

* Burada bulunan beyefendilerin, yüksek adaletle, mağrur, dik duruşlarıyla, bu ülkenin evlatlarına güzel tavsiyelerde bulunmalarını, bizi kollamalarını istiyorum. Onların o yürekleri, bu memlekette çok zorlukları aştı. Aşmaya devam etsin. Çocuklara, gençlere, özellikle hayata dair büyük işler başarma arzusunda olan girişimci yaştaki hanımefendilere, beyefendilere de diyorum ki; cesur olun, yolunuzdan hiç vazgeçmeyin.

* Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Bütün kötülüklerin, bütün boş akılların, bizi meşgul eden gereksiz işlerin, o gereksiz işleri uyduranların yaptıkları kirleten ve iftira atan dillerin bir daha bu memlekette olmamasını hep birlikte sağlayacağız. Ve günün sonunda Allah’ın izniyle, 2023 yılında, 29 Ekim’de, Cumhuriyet’i kutlamadan önce, 14 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyet’i, demokrasisi ve adaleti için hep birlikte bayram yapacağız. Her şey çok güzel olacak.”

BOZÜYÜK’ÜN KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ TARİHİ MİSYONU YANSITILACAK

Kurtuluş Savaşı’nda batı cephesinin ilk karargahlarından Bozüyük, tarihi misyonunu yansıtacak “Bozüyük Seyir Terası ve Anı Evi”nin temeli atıldı. İBB ve Bozüyük Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek tesis, toplam 1.533 metrekare proje alanına sahipolacak. Yapı, arazide eğime dik şekilde kurgulandı.

Eğime gömülü yerleşmiş olan bina, Kurtuluş Savaşı’nı, özellikle İnönü Savaşları’nı anlatan “Anı Evi” olarak tasarlandı. Yapının araziye gömülü stili ile ortaya çıkan çatı teraslar, seyir ve oturma alanları olarak değerlendirdi. Eğime saplanmış kütlelerin arası kotlandırılarak, oturma ve amfitiyatro alanı oluşturuldu.



