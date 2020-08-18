İmamoğlu: 17 Ağustos 1999 depremini unutmuyor, İstanbul depremi sorununu önceliyoruz
Ekrem İmamoğlu’nun Açıklaması:
Deprem, İstanbulumuzun ve hatta Türkiyemizin en önemli gerçeğidir. 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış ve orada depremin öldürmediğini yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü görmüş biri olarak; İstanbul’a harcanacak bir kuruş varsa deprem için harcanmalı Kanal İstanbul safsatası için değil diyorum.
İBB olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren, bu gerçeği her fırsatta, bıkmadan usanmadan dile getirdik. Bu anlayışımız çerçevesinde; yaptığımız çalışmaları incelemek için;
https://depremzemin.ibb.istanbul/
Ekrem İmamoğlu
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI