İmamoğlu: 17 Ağustos 1999 depremini unutmuyor, İstanbul depremi sorununu önceliyoruz

Ekrem İmamoğlu’nun Açıklaması:

Deprem, İstanbulumuzun ve hatta Türkiyemizin en önemli gerçeğidir. 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış ve orada depremin öldürmediğini yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü görmüş biri olarak; İstanbul’a harcanacak bir kuruş varsa deprem için harcanmalı Kanal İstanbul safsatası için değil diyorum.

İBB olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren, bu gerçeği her fırsatta, bıkmadan usanmadan dile getirdik. Bu anlayışımız çerçevesinde; yaptığımız çalışmaları incelemek için;

https://depremzemin.ibb.istanbul/

Ekrem İmamoğlu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI