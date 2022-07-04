İmamoğlu, 3 ilçenin trafiğini rahatlatacak yolu hizmete açtı

İBB, yapımına 18 Ağustos 2021’de başladığı Ümraniye Küçüksu Caddesi – Çamlık TEM bağlantı yolu ve kavşak inşaatını tamamladı. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar’da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaşın trafik sorununu çözecek projenin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Küçüksu Caddesi-TEM Çamlık bağlantı yolunu ve kavşağı hizmete açtı. İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı’nın kendi ilçesinde bulunan Finanskent’ten geçecek metro hattının hızlandırılması yönündeki talebine, “Göztepe – Ataşehir metro hattı projemizde, ne yazık ki 6 aydır Hazine’de bekleyen bir kredi onayımız var. Kaynağını bulup, hemen yola çıktığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. Tam gaz devam ediyoruz. Kesintiye uğratmadık ama 6 ay niye beklesin?” karşılığını verdi.

“ALTIN DOKUNUŞ”

Açılış töreninde yeni yol hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe “Biliminin tarif ettiği ilke ve esaslar çerçevesinde az maliyetli, esnek ve hızlı sonuç üreten iklim dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım çözümüyle karşınızda bulunuyoruz. Deyim yerindeyse TEM otoyoluna yapılan bu kestirme ‘altın dokunuş’ ile Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım Karabekir ve Üsküdar ilçemizin Kandilli Küçüksu, Bahçelievler, Yavuztürk mahallelerinin zorunlu olarak kullanmak durumunda oldukları Ümraniye kavşağına, TEM bağlantı yolu üzerinden bir kestirme yapılmış oldu. Bu altın dokunuş yolu 7 kilometre yolu kısaltmış oldu” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da İmamoğlu ve Ulaştırma Bakanlığı’na teşekkür ederek Ümraniye’de yapılan Finanskent’in getireceği yükü hafifletmek için bölgede devam eden metro hattının kısa sürede bitirilmesi talebinde bulundu.

“HALK BİZİ BUNUN İÇİN SEÇTİ”

İBB Başkanı İmamoğlu da “Arkadaşlarım, ‘altın dokunuş’ demişler adına; güzel bir tarif olmuş. Kesinlikle İstanbul’un birçok noktasında bu tarz altın dokunuşlar yapılabilmesi mümkün” dedi. Projenin bittiği bilgisini aldığında, açılış töreni düzenlenmesini ve ev sahibi ilçelerin belediye başkanlarının da davet edilmesini istediğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bu açılışı özellikle istememin sebebi; burada ortak akıl ve ortak duruşun bir sonucunu gördüğümüz için. Yani biz, Ümraniye Belediye Başkanı’mızı ziyaret etmeyen, konuşmayan bir belediye başkanı olsak, değerli başkanımızın o hassasiyetini duyamazdık. O hassasiyeti duyamaz olsak, belki de bürokraside bu iş onlarca, yüzlerce işin arasında öyle sağa sola savrulan bir iş olurdu.

Ama bizi halk, bir arada konuşmaya, bir arada düşünmeye, bir arada çözüm üretmeye hizmet edelim diye seçti. Bu bağlamda, ziyaretimizde bu öncelikleri önümüze serdiği için ve bizimle o şeffaf sürecin bir parçasını oluşturduğu için, ben, Ümraniye Belediye Başkanı’mıza yürekten teşekkür ediyorum. Hizmet böyle olur. Başka türlü olmaz. Bahsettiğimiz işte bu diyalog ve dayanışmanın sonucu; neredeyse 200 bin İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak bir işi başarmış olduk.”

FİNANSKENT İÇİN MASA KURMA ÖNERİSİ

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım’ın konuşmasında söz ettiği Finanskent ve bu bölgede ihtiyaç duyulan metro hattının hızlandırılması yönündeki talebine de değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Finanskent önemli bir mesele. Çok büyük bir inşaat alanı. 100 bine yakın çalışandan bahsediliyor. Buradaki süreç, bizim geldiğimizde ilk ele aldığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. Durmuştu ve kaynağı yoktu. Kaynağını bulup, hemen yola çıktığımız metro hatlarımızdan birisi oldu. Ve bu metro hattının Finanskent’le birlikte açılabilmesi için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu manada konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum.

Ben, Genel Sekreterimize bunu söyleyeyim: Hemen sizin katılımınızla; ki yakın planda Ataşehir var. Belki Üsküdar’ı da katmamız gerekebilir. Böyle üç Belediye Başkanı ve bizim, orada bir masa kurup bu süreci beraberce tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.

Finanskent’in de sorumlularını davet ederiz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Metro başta olmak üzere yolları, yaya geçişleri, başka unsurları, başka ihtiyaçları, başka talepleri; yani oraya gelecek kadın çalışanların kreş ihtiyacına varana kadar, her şeyini bir masada konuşalım. Bir başlangıç konuşması yapalım. Sonra arkadaşlarımız, kendi içlerinde çalışsınlar, önümüze bir sonuç getirsinler ve bir eylem planı oluşturalım.”

“6 AYDIR KREDİ ONAYI BEKLİYORUZ”

İmamoğlu konuşmasında Finanskent’in de üzerinde bulunduğu Göztepe – Ataşehir metro hattında yaşadıkları onay sorununu da gündeme getirdi. İmamoğlu şunları söyledi:

“Halihazırda finansmanın bir bölümünü almış olduğumuz bu projemizde, ne yazık ki Hazine onay sürecinde 6 aydır bekleyen bir kredi onayımız var. Yani tam gaz devam ediyoruz bir kesintiye uğratmadık ama 6 ay niye beklesin? Hazırda bir kredimiz var, alacağız. Metrolar, başka türlü bitmez. Göztepe-Ataşehir – Ümraniye metro hattında bunu verip, daha ferahlatıp yola devam edeceğiz.

Meclis’ten oy birliğiyle çıkmış bir karar bu. Bu onay süreçlerinin de bir an önce halledilir olması, bizim bu işlerimizin kesintiye uğramadan, sonuçlanması anlamına geliyor. Ki dediğiniz gibi; hayati bir haktır. Birçok kurumun Ankara’daki genel merkezlerin Finanskent’e taşınması kararı alındı.

Çok önemli. Oranın araçla, servisle taşınması mümkün değil. Bu bağlamda, bu tür olayların da gecikmemesini özenle istirham ediyoruz. Hep beraber çalışırsak, birlikte başarmanın keyfine varırız. Birbirimizin elini ayağa kaldırmak, hepimiz için bir gurur vesilesidir. Birkaç milyarlık bir proje açmıyoruz, ama gerçekten bugün ülkemizde çok değerli, alkışlanacak kıymetli bir açılışı yapıyoruz.”

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