İmamoğlu açıkladı: Adalar’a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki başkanlık makamında büyükşehir belediyesinin önünde faytonların kaldırılması için çadırlı nöbet eylemi başlatan hayvan hakları aktivistleri ile görüştü.

Görüşmeye, Adalar’daki yeni fayton düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yürüten ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de katıldı. Aktivist Zülal Kalkandelen, İmamoğlu’ndan Adalar’dan atlı faytonların tamamen kaldırılması konusunda verdiği sözü tutmasını beklediklerini söyledi.

İLGİLİ HABER Fayton yasağı başladı! Çevik kuvvet alana sevk edildi

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ”

Sabah saatlerinde bahara kadar fayton sorununu çözmüş olacaklarını açıklayan İmamoğlu, aktivistlere üzerinde çalıştıkları yeni sistemi anlattı.

Yüzde 90 oranında taşımacılık ile ilgili süreci araçla çözmek için gereken alt yapıyı oluşturduklarını belirten İmamoğlu şöyle konuştu;

* Tümüyle elektrikli araçlarla bu süreci çözeceğiz. Arkadaşlarım 2-2.5 aydır araç modelleri ile ilgileniyorlar. Virajda hangisi işe yarar, eğimde hangisi süreci tamamlayabilir…

* Ada’ya yakıtlı araç sokmak istemiyoruz. Elektrikli araç sokmak istiyoruz. At konusunda önüme henüz rapor gelmedi. Diyorsunuz ki ‘yük- eşya taşımayacak, eğim çıkmayacak.’ Bu şekilde simgesel bir rota içinde fayton olacak. Bu bir öneri, siz kabul etmeyebilirsiniz. Sizi mutlu edemeyebilirim ama somut konuşuyorum.

İLGİLİ HABER Ruam kabusu Bolu’ya mı sıçradı?

İBB KONTROL EDECEK

Atlar ve araçların tamamen İBB’nin kontrolünde olacağını ifade eden İmamoğlu “Hiçbir şahıs muhatabı kalmıyor tümüyle bu iş İBB kontrolünde olacak. Araç da şoför de İETT’ye ait. Fayton sürecini İBB’nin birimi yönetecek. Bir şahsa, bir ahıra emanet olmayacak. Veterinerlerine kadar bütün unsurları ile. Bu denetimli mekanizmanın alt yapısını oluşturuyor arkadaşlarım” dedi.

FAYTONCULARLA DA KONUŞUYORUZ

İmamoğlu, faytoncularla da görüştüklerini aktararak “Onları oradan çekip aldığımızda onlara ne vereceğiz? Onu da konuşuyoruz. Bu işi yapan faytoncuların, atların ne olacağını planlamak zorundayız” ifadesini kullanarak şunları söyledi;

* Biri çıkıp diyebilir ki ‘orada çalışanlar beni ilgilendirmiyor’. Ama beni ilgilendiriyor. Yüzlerce insan yapıyor bu işi. Ama doğru ama yanlış bu işe başlatılmışlar. Kimisi üç nesildir bu işi yapıyor.

* Biz insani bir çözüm bulmak zorundayız. Biz o insanlara ‘hadi kapattık güle güle’ diyemeyiz. Başka bir kaos yaratırsınız. Bu bizim sorumluluğumuzda bunu çözeceğiz.

YÜZDE 90’I YANLIŞ

“Gelir gelmez faytonları kaldıracağım” diye bir açıklaması da olmadığını dile getiren İmamoğlu şöyle devam etti:

* Ben ‘kaldıracağım’ demedim. O zaman bile ‘tarafları dinleyeceğiz’ dedim. Ama biz vicdanen bu sürecin böyle gitmeyeceğini de biliyoruz. Bu minvalde bir konuşmam var. Başkasının üslubudur ‘gelir gelmez kaldıracağım’ diyebilir. Ben öyle demedim.

* Ben doğruyu bulmaya çalışıyorum. Ben orada yapılan işin yüzde 90’ının yanlış olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım çözüme yaklaştılar.”

EYLEME DEVAM

Hayvan hakları aktivistleri, atlı faytonların tamamen kaldırılmasına yönelik talepleri yerine getirilmediği için Saraçhane Parkı’ndaki çadırlı nöbet eylemine devam etme kararı aldı.