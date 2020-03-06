İmamoğlu açıkladı: İstanbul’da corona virüsü var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileri ile bir araya gelerek Laleli esnafını ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul’da corona virüsüne karşı alınan önlemleri anlattı. İstanbul’da corona vakası görülüp görülmediğine ilişkin soruya “Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde bize ulaşan bir bilgi yok” yanıtını verdi.

Corona virüsünün tüm dünyayı etkilediğini belirten İmamoğlu, “Dün AB Büyükelçileri ile beraberdim, Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari aktivite iptal edildi. Ne yazık ki ulaşım yavaşlamış durumda. Şuan Laleli’deyiz burada bile ticareti etkileyen boyutu var. Uzakdoğu’daki tedarikçilerinden etkileniyor, gelmek isteyen insanların gelmemeyi tercih etmesinden dolayı etkiliyor” dedi.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İmamoğlu, İstanbul’un çok büyük bir kent olduğunu ve böyle bir virüsle baş etme konusunda en ciddi sıkıntıları yaşayacak şehirlerden bir tanesi olduğunu vurguladı. Bu nedenle yetkili oldukları tüm alanlarda corona virüsüne karşı toplumun bilinçlendirme çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

40 GEZİCİ DEZENFEKTE ARACI

İmamoğlu, toplu kullanım alanlarında otobüsler, metrolar ve metrobüslerde yoğun bir dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatarak “Yine 40 otobüsü arkadaşlarım dizayn etti ve İstanbul’da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul’a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır, başlıyorlar yarın öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini” diye konuştu.

“TOKALAŞMAYIN, ÖPÜŞMEYİN”

İmamoğlu “Siz de rahatsızsınız, kişisel olarak aldığınız önlemler var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

*Var tabi, mümkün olduğu kadar sarılmamaya sadece tokalaşmaya (çalışıyorum.) Hatta bazen onu bile tercih etmeden başta evde çocuklarımı ve eşimi koruyarak dışarıda da insanlara bunu bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koymak zorunda kalıyoruz.

*Bunun mesajını da verelim ‘lütfen bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun.’ Ama sevgide ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama bazen tokalaşmayın ki kesinlikle öpüşmeyi tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı hastalık da var sadece corona virüsü değil.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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