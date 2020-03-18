İmamoğlu açıkladı! Su ve doğalgaz kesilmeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayın ile İstanbul’da corona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

İmamoğlu, 39 ilçe belediyesi ile irtibat kurarak 462 semt pazarının açılıp açılmaması konusunu uzun uzun tartıştıklarını anlatarak pazarlar konusunda yetkili olan ilçe belediyelerine ve ilgili diğer kurumlara tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

“SADECE GIDA ÜRÜNÜ SATILSIN”

İmamoğlu “Sadece gıda ürünlerinin satılacağı pazarlar kurulması konusunda tavsiye kararı aldık. Pazarcıların maske ve eldiven takması, pazarların kurulmadan önce dezenfekte edilmesine karar verdik” dedi.

İZİNLER İPTAL

İmamoğlu, İBB’nin sahada görev yapan zabıta, itfaiye ve temizlik çalışanlarının izinlerinin kaldırıldığını da açıkladı.

SUYU KESİLEN EVLERE SU VERİLMEYE BAŞLANDI

Bu süreçte doğalgaz ve su kesintisi yapılmayacağını da dile getiren İmamoğlu, daha önce borcu nedeniyle suyu kesilen evlere de su verilmeye başlandığını söyledi.

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