İmamoğlu: Adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik’te ilk olarak Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nı makamında ziyaret etti. Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Başkan İmamoğlu, konuşmasında AKP hükümetini eleştirdi.

Belediye olarak Türkiye’de birçok il ile tarihi bir dayanışma içinde olduklarını vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

* İstanbul arşivinde hangi yıl ne yapıldığı kayıtlarında mevcut. Bu dönem yaptığımız dayanışmanın tüm Türkiye’de ne kadar etkili işlere dönüştüğünü belirtmek isterim. 450’ye yakın yerel yönetime katkı sunduk. Arayanın kapısına koştuk, kapımızı çalanla oturarak konuştuk.

* Her yerde güzel eserler üretmeyi, verimli eserler üretmeyi, yöresine katkı sunan belediyemizin elinde hangi imkan var ise paylaşmak için üstün gayret içinde olduk. Özel birim kurduk. Bu birim sayesinde bilimsel teknik bir çalışma yürüttük.

* CHP’liyiz ama CHP’liler gelsin demedik. Millet İttifakı’na bağlı belediye başkanları gelsin de demedik. Tam aksine kapımızı kim çalar ise buyursun, gelsin, hizmet edelim. Şunu da yaşadık, kapımızı çalan Cumhur İttifakı belediyelerine de yardımlaşmamızı gizliden yaptık. Yapmayız, reklam yaparız demedik. Allah şahit katkı sunduk.

* Millete, memlekete yapılan işin reklamını kul da bilir Allah da bilir. Aslında iyilik bilinsin diye de yapılmaz. Memleket faydalansın diye yapılır. Ama bunu tersine çevirmek isteyen bir akıl ile karşı karşıyayız.

* Şimdiye kadar yapılan hiçbir proje bir siyasi partinin hizmeti diye anılmamıştır. Ama bu dönem, AK Parti Projesi diye bir şey çıktı. AK Parti’nin yaptığı köprü, AK Partinin yaptığı yol… Allah’tan kork. Bütün bunlarda 86 milyon insanın parası var. Ama bir siyasi partinin projesi diye bir kavram olamaz. Milletimizin, devletimizin projesi.

“TEK KİŞİNİN AKLI GİDER YARIN BAŞKA TEK KİŞİNİN AKLI GELİR”

Konuşmasında kendisine yapılan engellemeler, soruşturmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan İmamoğlu şunları söyledi:

* Yapılan bu müdahaleyi, yapılmaya çalışılan bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu’na yapılan bir müdahale olarak asla görmeyiniz. Bu müdahale Türkiye’de başka illerde de yapıldı. Bunlara da karşıyız.

* Bakınız eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Adil olacağız, adalet önemlidir. Yani hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandır. Biz buna gelemeyiz. Hukuksuzluk varsa Diyarbakır’da ise ona da karşıyız. Mardin de ise ona da karşı duracağız. İstanbul’da ise ona da karşı duracağız.

* Memlekette adaletsizliğin olmadığı bu cennet vatanın 86 milyon eşit, hissedar olduğu bu ülkenin bireylerinin her tarafta hakkının korunduğunu bu ülkenin her karış toprağında hissettiremezsek bu tek kişinin akıl bugün gider yarın başka bir tek kişinin aklı gelir. Allah korusun.

* Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına bunu yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Onun için sorunlarımız büyüktür. Milletçe 86 milyon insanımızdan istediğimiz şu; her birinizin ismi altın harflerle tarihe geçsin. Biz öyle bir değişimi öyle bir dönüşümü yaşatalım ki ülkemize bizlerin, 86 milyon insanımızın ismi altın harflerle tarihe geçsin. Aksi takdirde gerçekten kara leke olarak tarihe geçer. Gelecek nesiller bizi hiç unutmaz ve ayıplarlar.

“ADİL BİR ÜLKE İSTİYORUZ”

Millet İttifakı’nı daha da büyütmek gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, ”

* İkinci yüzyılımıza bize emanet edilen bu güzel vatanı, bu güzel cumhuriyeti demokrasi ile taçlanmasını ve de bağımsız yargı ve o yüce adaletin var olduğu ülkeyi sağlamayı yapmamız ve önümüzdeki bütün engelleri kaldırıp bereketli toprakların, bereketli paranın var olduğu bu ülkede yetenekli insanları ile çağdaş geleceğe hep birlikte yürümeliyiz.

* Ben bunun mücadelesini verip tek tek 86 milyon insanımızla paylaşmak isterim, paylaşacağım. Lütfen sizler de konuşun, sizler de paylaşın. Meselemiz A partisi, B partisi değil. Altılı Masa’nın ortaya koyduğu ittifak süreci tam da bunun adresidir. Milletin İttifakı’dır, milletin iktidarına yürüyüştür. Bunun karşısında başka bir duygu asla ve asla başarılı olmamalıdır, başarılı olamaz.

* Hep birlikte başarılı olmalıyız. Bu ittifakı daha da büyütmeliyiz. Siyaset üstü durduğumuzu, işimizin gücümüzün kişiler olmadığını, partiler olmadığını, kötü rejimin çok güçlü bir sisteme dönüşmesinin cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmasının adil ülke olmasını istiyoruz.

* ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ çocuklarınızın zincire vurulmasını yani mecazi anlamda kullanıyorum zincirinin zapt edilmesinin fikri hür, vicdanı hür nesiller değil de iki dudağın arasından çıkanın yapıldığı ya da devletin yöneticilerini aşağılayan, fırça atan aklın var olmadığı bir Türkiye istiyoruz.

“BEN HAK YEMEM HAKKIMI DA YEDİRMEM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Tevfik Bey Caddesi’nde vatandaşlara yönelik bir konuşma yaparak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kendisinin haysiyet mücadelesi için Bilecik’te olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu:

* Ben haysiyet mücadelesi için buradayım. Ben adaletsizliğe karşı buradayım. Milletin iradesine karşı duranlara karşı durmak için buradayım. Siyaset üstü bir dönemde ittifakların güçlü olacağı bir dönemde altılı masada ortaya konan o güçlü iradeyi daha da büyütmek adına buradayım.

* Sizlerle birlikte millet hakkını yedirmez. 31 Mart’ta dedim ya ‘Ben hak yemem, hakkımı da yedirmem’ işte 86 milyon insanımızla hak, hukuk, adalet mücadelesinden hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kurumun milletin iradesinin ise asla ve asla yedirilmeyeceğini bir avuç insana ve bugünün rejimindeki o tek kişinin ağzından çıkan lafla yönetimi anlayışına yargıyı siyasetin silahı gibi kullanmaya çalışanlara ne diyeceğiz: ‘Yeter söz milletin’ diyeceğiz. Hep birlikte bunu başaracağız.

* Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, erkeklerine inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Allah sizi var etsin. Memleketimize tek bir gün bile adaletsizlik yaşatılmasın. Hiçbir vatan evladına asla ve asla adaletsizlik yaşatılmasın. Hep birlikte başaracağız. Mayıs ayına az kaldı. Bu coşkunuzu devam ettirin. Adaletsizliğe karşı dik durun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı milletimize çok iyi gelecek, çok güzel günleri hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak.