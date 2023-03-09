İmamoğlu aday ilanı sonrası ilk kez konuştu: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladı?





İETT’de taşeron olarak çalışan 545 personelin kadroya geçişi nedeniyle İkitelli Garajı’nda tören düzenlendi.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu sorular üzerine Altılı Masa’da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çıkan krizin, kendisinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceğinin açıklanması ile son bulması sürecini değerlendirdi.

İmamoğlu “Önümüze bakıyoruz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü. Az önce konuşmamda da söyledim. Bir yandan güzel İstanbul’umuzun her konusuna hakim, işlerimizi yönetirken bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyaloğumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz. Ki artık meseleye bütünüyle Türkiye politikaları üzerinden de eğilmemiz gereken zaman dilimi içerisindeyiz” dedi.

“ARTIK SAHAYI KONUŞACAĞIZ”

İmamoğlu şöyle konuştu:

*Bu bağlamda hem de bu sürecin olgunlaşmasına çok yüksek bir biçimde katkı sunan sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi cumartesi günü Hatay ziyaretinde oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız.

*Yine 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyi de salı günü yine Hatay’da ağırlamanın ve bir arada deprem bölgesine dönük ve Türkiye’nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız.

*Memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri, çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul, büyük bir merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız.

*Bu yolculukta hem ben hem sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere 6’lı Masa’ya, 6 lidere katkı sunan cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık.

*Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Memleketimize ve milletimize güzel bir gelecek sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

“MAKAM TARİFİ İLE İLGİLİ HİÇBİR DUYGUYA SAHİP DEĞİLİM”

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve belediye başkanlığının aynı anda yapılamayacağına ilişkin anayasa tartışmasıyla ilgili de “Ben şu anda makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs’ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz” dedi.

SEÇİM KAMPANYASI CEVABI

“Seçim kampanyası nasıl yürütülecek?” sorusu üzerine İmamoğlu “Çalışıyoruz. Tabii genel merkezler çalışıyor, bizler çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği koordine edildiği bir akılla geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok” yanıtını verdi.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK MI?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ve kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda 2024 yerel seçimlerinde İBB başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de “Memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyelim” dedi.

“DOĞRU BİR ŞEKİLLENME OLDU”

İmamoğlu “Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmesini nasıl karşıladınız?” sorusunu da “Meseleyi şöyle okuduk biz; her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sayın Meral Akşener’in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi.