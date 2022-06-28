İmamoğlu, AKP’nin 2.5 katı metro yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerinden önceki 25 yıl boyunca 5 km’nin altında kalmış olan ortalama yıllık raylı sistem inşaatını 2.5’a katladıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şu anda İstanbul’da 10 metro inşaatını yürütüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinden önceki başkan Mevlüt Uysal döneminde durdurulan metro inşaatlarını göreve geldiğinde tekrar start verdi.

İmamoğlu göreve gelişinin 3. yıldönümünde 24 Haziran 2022 günü gerçekleştirdiği sunumda metroya yatırımlarına ayrı bir başlık açmıştı. İmamoğlu, “Bugün dünyada aynı anda 10 metro inşaatını yönetebilen yegane şehir biziz. Bizden önceki 25 yıl boyunca 5 km’nin altında kalmış olan ortalama yıllık raylı sistem inşaatını 2.5’a katladık. Çıkardıkları her engeli aştık ve 2021’de tam 11.1 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık” diye konuştu.

1984-1989 arasında görev yapan Bedrettin Dalan 1.32 km metro yaptı. 1989-1994 döneminin İBB Başkanı Nurettin Sözen 4.17 km metro inşaatına imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanlığı yaptığı 1994-1998 yılları arasında sadece 0.86 km metro inşa etti.

METROYA İMZA ATANLAR

1998-2004 döneminin İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna 2.43 km metro yaptı. 13 yılda Kadir Topbaş 7.20 km’lik metro inşaatı yaptı. Topbaş’ın istifasının ardından İBB Meclisi’nde yapılan seçimle göreve gelen Mevlüt Uysal döneminde süren metro inşaatlarının büyük bölümü finansal sorunlar gerekçe gösterilerek durduruldu. 2019’da göreve gelen Ekrem İmamoğlu, 2022 yılı itibariyle 3 yılda 9.70 km metro inşaatını imza attı.