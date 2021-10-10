İmamoğlu AKP’nin kalesi Erzurum’da ‘Cumhurbaşkanı’ diye karşılandı! “Her şey çok güzel olacak!”





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’dan başlatıp, Gümüşhane ve Bayburt’ta sürdürdüğü ziyaretlerine Erzurum’da son verdi. Bayburt'ta son olarak Masat Köyü’ndeki Dede Korkut Türbesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra Erzurum'a doğru yola çıktı. İmamoğlu, yol boyunca yerleşim yerlerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, Erzurum’da ilk olarak Aşkale ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve onlara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Makam aracını kullanarak yüksek bir noktaya çıkan ve buradan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Dadaş” diyarı Erzurum’un mert, zorluklarla mücadele eden güzel insanların memleketi olduğunu belirtti. “Aşkale de Erzurum'un girişindeki en özel noktalardan birisi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bugünkü atmosferde, özellikle siyasi birlikteliği, siyaset üstü bir akılla memleket meselesi görerek yol yürüyen hem başta ittifak partileri CHP ve İYİ Parti olmak üzere, bütün bu sürecin iyileşmesi için, halkla iş birliği yaparak yol yürümek isteyen bir sürecin sonunda, göreceksiniz az önce ülkemiz adına dilediğim gelecek çok yakındır. İnşallah o günleri hep beraber göreceğiz. Çok sevdiğim İstanbul'da bulunan bir kardeşiniz, bir hemşeriniz olarak, sizlerin gurur duyacağı işler yapma konusunda hassas bir yol arkadaşınız olduğumu bilin lütfen. Dualarınızı esirgemeyin. Hepimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, hanımefendiler, beyefendiler için, emekçi dostlarımız için hepimiz için çok az kaldı. Her şey çok güzel olacak.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #erzurum #akpninkalesi #cumhurbaşkanı #ibb #istanbulbüyükşehirbelediyebaşkanı #haber #gündem