İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP'nin kalesi Sultanbeyli'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ekrem İmamoğlu ekonomiden şikayet eden yurttaşlara "Memleketin bu idareden kurtulması lazım" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #sultanbeyli #akp #esnaf #ekonomi #haber #siyaset #politika #akpkalesi #imamoğlu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online İmamoğlu AKP’nin kalesi Sultanbeyli’de esnafları gezdi! “Memleketin bunlardan kurtulması lazım!”