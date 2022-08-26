İmamoğlu Alibeyköy-Eminönü tramvayı için tarih verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy – Cibali arasındaki tramvay hattını Eminönü’ne uzatacak çalışmanın başlangıç törenine katıldı. İmamoğlu, hattın Eminönü kesiminin 2023 sonunda hizmete gireceğinin söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında Pendik’te 18 bin kitaplık Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi’ni açtı. İmamoğlu, açılışın ardından Alibeyköy- Eminönü tramvayının ilk kazık çalışmalarının başlatılacağı törene katıldı.

“ZOR İŞ AMA AZ KALDI”

Eminönü Alibeyköy hattını birçok eksiğiyle imalat aşamasındayken devraldıklarını belirten İmamoğlu, “Sonra çözerek gittik. İki kilometre civarında bir bölümü söktük. Yeniden kazık çaktık. Daha enteresanı bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler gerçekleşti. Biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR 2023’TE TAMAMLANACAK

2023 yılında çalışmaları tamamlayarak hattın geri kalan kesimini hizmete açmayı planladıklarını kaydeden İmamoğlu, “Sadece tramvayımız çalışmıyor, aynı zamanda viyadüğü yaptık. Öte yandan İSKİ’nin bütün geçişlerini yaptık. Yine İSKİ’nin bu bölgenin atık suyunun Yenikapı’ya aktarması için de bir tünel çalışmamızı yaptık” diye konuştu.

“EMİNÖNÜ MEYDANI PIRIL PIRIL YEŞİL ALANA DÖNÜŞECEK”

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte İstanbul’un çok güzel bir alana kavuşacağının belirten İmamoğlu, “Şu an İETT otobüslerinin olduğu Eminönü Meydanı, belki de İstanbul’un en güzel meydanlarından birine dönüşecek. Hem meydan, hem öndeki o farklı işgaller ortadan kalkacak. Burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek. Bir tarafıyla da yaya geçidi geçişini sağlayan bir bölümü var bunun. Yani artık orada köprü kesmeyecek. Yeni bir düzenleme ile çok çağdaş bir görünüme kavuşacak” dedi.

2021’DE HİZMETE AÇILDI

İBB tarafından 2016 yılında yapımına başlanmasına rağmen ilerleme kaydedilemeyen Eminönü-Alibeyköy Tramvayı, yeni İBB yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte hızlandırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinde hattın 9 kilometrelik Alibeyköy-Cibali kesimi işletmeye açılmıştı.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: İSKİ’ye 223 personel almak için ilana çıktık 22 bin 319 gencimiz başvurdu