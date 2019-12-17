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İmamoğlu Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasını yeniden tartışalım

https://www.youtube.com/watch?v=EyLwixiWArc

Kanal İstanbul için, "En büyük ihanettir. Ben hayatımda hiç dilsiz şeytan olmadım. Konuşacağız kardeşim" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir çıkışta Atatürk Havalimanı için geldi. Kentin en önemli kaynaklarından biri olduğuna işaret ettiği Atatürk Havalimanı’nın kapatılması konusunun yeniden ele alınması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil" dedi.



Kanal İstanbul için, "En büyük ihanettir. Ben hayatımda hiç dilsiz şeytan olmadım. Konuşacağız kardeşim" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir çıkışta Atatürk Havalimanı için geldi. Kentin en önemli kaynaklarından biri olduğuna işaret ettiği Atatürk Havalimanı’nın kapatılması konusunun yeniden ele alınması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil" dedi.

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Yazar Alaturka Online

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