İmamoğlu ateş püskürdü: Şiddetle kınıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç kadın hakları, kadına dönük şiddet ve cinsiyet eşitsizliği mücadelesi için “Hukuki Danışmanlık Hizmeti Mutabakat Metni” imzalayarak iş birliği başlattı.

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhuriyetin 100’ncü yılında cinsiyet eşitliği konusunda halen istenilen seviyeye ulaşılamadığının altınızı çizdi. Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkına dünyadaki çoğu kadından daha önce ulaştığına anımsatan İmamoğlu, bugün gelinen noktayı ise “geriye gidiş” olarak niteledi.

“ZİHNİYET DEĞİŞİMİ”

Kadına yönelik şiddete son vermenin yolunun toplu bir zihniyet değişiminden geçtiğini kaydeden İmamoğlu, “Biz bugün çözeceğimiz kadına dair her sorun, ülkemizin daha çağdaş, demokratik ve eşitlikçi bir yaşama geçilmesinin adımları olacaktır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakaları ülkemizin acı bir gerçeği. Buna son vermenin yolu başta zihniyetin değişimi ama sonrasında da hukukun en doğru şekilde işletilmesinden geçiyor” diye konuştu.

SİYASİ PAZARLIĞA TEPKİ

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma gibi kararların kadına dönük şiddette mücadeleyi zayıflattığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi;

*Son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında hatırlatmak isterim ki; temel hakları bir siyasi pazarlığın meselesi haline getirmenin hele hele kadınla ilgili bir takım temel hakları bir siyasi pazarlık şeklinde 2023 yılında ülkemizde tartışılmasını şiddetle kınıyorum.

*Böylesi bir aklın bırakın memleketin bir meselesi olmasını, hiçbirimizin evinin kapısını bile çalma cesareti olamaz. Türkiye’de bir değişime ihtiyaç var.

*Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlam bir biçimde sağlanmasına dönük bir ihtiyaç var. Bu dönemeç ancak siyasi değişimle mümkün. Önümüzdeki takvimin bu anlamda da özellikle kadınlarımız tarafından değerlendirilmesi önemli.

“ÜÇ MERKEZDE ÜCRETSİZ HUKUKİ DANIŞMANLIK”

İmamoğlu mutabakatla ilgili detayları da şöyle anlattı:

*İlk etapta Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye olmak üzere 3 İBB Kadın Merkezi’nde kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunacağız.

*Kadın Destek Hattı üzerinden alınan başvurular da hukuki danışmanlık sunulan merkezlerimize yönlendirilecek. İstanbul Baromuz merkez başına bir nöbetçi avukat ve ihtiyaç halinde yönlendirilmek üzere bir baro personeli görevlendirecek.

*İleride bu iş birliğinin kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Kadınların haklarının farkında olması, hukuki açıdan bilinçlenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele açısından büyük önem taşıyor.

“İSTANBUL BAROSU HUKUKİ DESTEK VERECEK”

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da mutabakatın ana temasını “Kadınların yasal haklarının öğrenip öğrenmeleri, bilinçlendirilmeleri ve hukuki destek sunulması” şeklinde özetledi.

İş birliğiyle kadınlara yasal haklarının anlatılacağını belirten Saraç, “Dava açmak isteyen ve maddi durumu iyi bir işli olmayan avukat atanabilmesi için baro adli yardım bürosuna yönlendirmek üzere İBB Kadın merkezlerinde hukuki destek verecek” dedi. Konuşmaların ardından “Umarım bu tarz ihtiyaçların olmadığı seviyeye geliriz” dileğiyle metni imzalayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç kadına dönük şiddetle mücadelede iş birliğini başlattı.