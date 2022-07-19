İmamoğlu: Ayrıştırıcı göz, İstanbul’a zarar veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Kadıköy’deki çalışma ve hizmet noktalarında incelemelerde bulundu. Metro otoparkı şantiyesinden temeli atılan ‘Yuvamız İstanbul Kreşi’ne, Festival Alanı’ndan Haldun Taner Sahnesi restorasyon inşaatına kadar toplam 6 farklı noktada incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Siyasi zeminde, siyasi temelde böyle bir ayrıştırıcı gözün, aslında büyük fotoğrafta İstanbul’a zarar verdiği net” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi. İmamoğlu, sırasıyla; bu yıl içinde hizmete alınması planlanan Bostancı-Dudullu metro hattının Kozyatağı İstasyonu’nda inşa edilen zeminaltı otopark şantiyesinde, Merdivenköy’de temeli atılan 120 öğrenci kapasiteli “Yuvamız İstanbul Kreşi”nde, restorasyon işlemleri devam eden Moda İskelesi’nde, Caferağa Mahallesi’nde düzenlemesi devam eden “Turhan&İlhan Selçuk Kültür Evi”nde, Kadıköy sahildeki “Festival Park Alanı”nda ve son olarak da Haldun Taner Sahnesi restorasyon şantiyesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların yol boyu yoğun ilgisi altında incelemelerini sürdüren İmamoğlu ve Odabaşı, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de kentin Anadolu yakasının sembol yapılarından Haldun Taner Sahnesi’nde yaptı.

METRO OTOPARKINDAN YUVAMIZ İSTANBUL KREŞİ’NE…

*Kadıköy’ün, İstanbul’un çok özel noktalarından biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, öğleden sonra mesaisinin tamamını ayırdığı inceleme gezisi turunu şu sözlerle özetledi:

*Belediye Başkanımızla beraber sağlam bir Kadıköy turu yaptık, diyebilirim. Turumuza, inşallah bu yıl sonu açmayı hedeflediğimiz Bostancı-Dudullu metro hattımız ve onun üzerindeki kullanım alanlarıyla ilgili bir programla başladık. O program dahilinde çok önemli bir yer olan Kozyatağı’ndaki büyük bir otopark alanımız var. Ki o hem Tavşantepe-Kadıköy hattına hizmet edecek hem de Dudullu-Bostancı hattına hizmet edecek bir otoparkımız. Onun inşaatını da kontrol ettik.

*Merdivenköy’e çok güzel, oldukça geniş ve 120 öğrenci kapasiteli bir kreşimizi hediye ediyoruz. Onun başlangıcına yine bir arada şahitlik yaptık.

*Ardından Moda İskelesi’nin dönüşüm çalışmalarını tespit ettik. Ki Moda İskelesi, biz devraldığımızda görevi, aslında bir özel işletmeyle yapılan usulsüz bir protokol sürecini yaşamaktaydı. Onu devraldık. Süreçte nasıl değerlendireceğimiz, ki iskele hizmeti vermesi konusunda da kararlı bir duruşumuz var.

*Orada özellikle, Dudullu-Bostancı hattının metro olarak iskeleye ulaşması, Bostancı’ya ayrı bir kimlik kazandıracak. Ve ‘Oradan gelen vatandaşlarımızın Bostancı’dan Caddebostan’a, oradan Moda’ya ve Kadıköy’e erişilebilirliğini nasıl sağlarız ve bu vesileyle de Moda’nın belli bir bölümünü daha fazla araçtan nasıl arındırabiliriz’i, konuştuk.

*Sonrasında, yine bir kültürel alan oluşturmak konusunda, İlhan Selçuk ve Turan Selçuk adına geliştirdiğimiz çok özel bir yapıyı ziyaret ettik. Türkiye karikatür tarihinin önemli isimlerinden Cemil Cem’in ismiyle anılan, yaşadığı bir köşkü restore ederek, sahibiyle beraber işbirliği yaparak, orada hem karikatür tarihinin bu yakın yüzyıl içerisindeki kahramanlarının yaşatıldığı hem de etkinliklerin var olduğu bir Moda Durağı’nı tarifledik ve konuştuk.

FESTİVAL ALANI’NDAN HALDUN TANER SAHNESİ’NE…

*Oradan Kadıköy’deki Festival Alanı’na geçtik. Festival Alanı, burada ayrı bir renk oluşturdu. Kadıköy’ün belki de kullanılmayan iskele ucundaki o noktayı, canlı bir hale getirdi. Yoğunluklu ücretsiz buluşmalara adres oluyor. Gençlerimizin çok yoğun kullandığı bir yer. Tabii bu tür alanları oluştururken, bugün özel bir yönü de bütün alanları muhtarlarımızla gezdik. Onların da duygu, düşünce ve birtakım taleplerini yerinde tespit etmiş olduk. Zaten her gezimizi mutlaka belediye başkanımız, muhtarlarımız ve elbette ki siyasi paydaşları da davet ederek yapıyoruz.

*Son olarak da bence hepimizin çok heyecanla beklediği Haldun Taner Sahnesi’ndeyiz. Kadıköy’ün özel bir izidir, özel bir noktasıdır. Geçmişte hal binasıdır. Geçmişte sahil olan bir yere yapılan bir yapıdan bahsediyoruz. Hem revize edilmesi gerekiyor hem yeni bir statik yapıyla, uzun yıllar hizmet etmesinin sağlanması gerekiyor. Risk taşıyan bu bina, bir dönem uzunca bir zaman diliminde, konservatuar öğrencilerinin buradan taşınmasıyla ilgili farklı noktalara çekilmiş ve tartışılmıştı. Şu an onun inşaatındayız.

*Görüyoruz ki burada, çok özel bir imalat yapıyoruz. Burayı zemin sıvılaşmasından arındıran ciddi bir kazık imalatıyla, bir nevi geçmişte denizin içinde olan, dolgu alanının içinde kalan bu yapıyı çok sağlam bir zemine oturtan, uzun yıllar hizmet edecek bir hüviyete kazandırıyoruz. Arkadaşlarım burada hassas bir çalışma yürütüyorlar. Bu hassas çalışmanın altyapıda görünmeyen kısmı, ki yüzlerce kazığın imalatının olduğu ve ‘jet-grout’ (yüksek basınç altında çimento su karışımının zemine enjeksiyonu ile kolon oluşturularak yapılan bir konsolidasyon tekniği) sistemiyle zemin iyileştirmesinin yapılacağı temel altı uygulamalarla, sanıyorum bu sonbahar itibariyle daha çok artık binanın içine, içindeki imalatlara geçiyor olacaklar.

*Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılına giderken, önümüzdeki senenin yazında, ağustosunda burayı hazır etmek ve İstanbullulara sunmak niyetindeyiz. Büyük bir gayretle bunu yürüteceğiz. Hem yüklenicimiz o motivasyonda hem yapan, ilgilenen ve kontrol eden arkadaşlarımız o motivasyonda. Umuyorum ki; Cumhuriyet’in 100’ncü yılında, yeni sezonun açıldığı dönemde Haldun Taner hem sahnesiyle hem de burada Kadıköy İskelesi’nde vatandaşlarımızla buluşan yapı sistemiyle çok renkli noktalardan birisi olacak.

“EŞİT HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA YÜRÜYORUZ”

*Çok heyecanlı, çok değerli bir Kadıköy gezisini böylece sonuçlandırmış olduk. Bir gün daha yakın bir zamanda ayıracağız. Çünkü Kadıköy’ün ulaşımıyla ilgili de farklı çalışmalarımız var. Onları da yerinde, başka bir gün gezeceğim. Burada iki temel şeyi vurgulamak isterim.

*Hizmet eşitliği açısından, ne yazık ki geçmiş dönemlerde bazı ilçelerimiz bu anlamda aslında böyle çok arka plana itilmiş, hizmet noktasında çok görülmemiş ilçeler oldular. Siyasi zeminde, siyasi temelde böyle bir ayrıştırıcı gözün aslında büyük fotoğrafta İstanbul’a zarar verdiği net.

*Biz bunu yaparken, bugün Kadıköy’ü ziyaret ederken, yarın başka bir ilçeyi ziyaret ederken hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın, eşit bir hizmet bakış açısıyla yürüyoruz. Bu bahsettiğim yoğun işler, tabii ki 5 yılda geçmişteki eksikliği kapatamaz. Ama en azından sağlıklı bir mesafeyi daraltan süreci yaşatmış olacak.

*Umuyorum Kadıköy’ün bu geçtiğimiz 2,5-3 yılda çözdüğümüz birçok sorunu gibi, önümüzde kalan yaklaşık 2,5 yıllık hizmet sürecinde de çok ciddi işlere imza atıp, başarıları dönemimizin sonunda hem Kadıköy’e hem İstanbul’a anlatıyor olacağız.

ODABAŞI: İBB, KADIKÖY’Ü İMAMOĞLU’YLA HATIRLADI

İmamoğlu’nun ardından söz alan Odabaşı da inceleme gezisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Son 25 yılda ihmal edilen bir Kadıköy, unutulan bir Kadıköy vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu günden beridir, en azından hatırlandık ve Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy’de kendini hissettirmeye, göstermeye başladı. Kadıköylü olarak, bundan çok mutluyuz. Bahsetmedi; ama 100 yıllık bir Kurbağalıdere hikayesini artık konuşmuyoruz. Şimdi etrafında Yaşam Vadisi’ni konuşuyoruz. Oradaki yaşam alanının genişletilmesini konuşuyoruz. Yine bugün, Haldun Taner’in olduğu yerin hemen önünde, pandemi döneminde, İSKİ’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çok ciddi bir altyapı yatırımı vardı. Bugün İstanbul’un farklı yerlerinde su baskınları olmuyorsa, İBB’nin yapmış olduğu bu yatırımlar sayesinde olmadı. Geçmişte burasının, sel olduğunda denizle sıfır bir görüntüsü vardı. Bugün onların hiçbirini Kadıköy’de yaşamadık. Bu ve buna benzer birçok sorunumuzu, en azından muhatap bulup, Sayın Başkanımızla beraber geziyoruz Kadıköy’de. Bu da büyük bir tarihi esasında andır. Önümüzdeki hafta içerisinde de başka mahallelerde, İBB’nin yapacağı yatırımları yerinde gezeceğiz ve onları da tamamlayacağız. Ben, tüm Kadıköylüler adına, Sayın Başkanıma, Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha çok teşekkür ediyorum. En azından Kadıköy’ün üzerindeki Büyükşehir’in gölgesini hissetmemizi sağladığı için. Diğer ilçelerle çok mesafemiz var oraya yetişmek için. Ama koşarak geliyoruz. İBB’nin yatırımları sayesinde, onlarla beraber eşit bir hizmet dönemini yaşıyoruz.”

İmamoğlu ve Odabaşı, Kadıköy turunu, Hasanpaşa Mahallesi’ndeki “Kapalı Salı Pazarı”nda noktaladı.

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