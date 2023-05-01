İmamoğlu ‘Az kaldı’ diyerek paylaştı…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikleri andan itibaren projelerin çıkarılan “köstekleri” sosyal medya hesabından şöyle sıraladı:

*Hiçbir kamu bankası İBB’ye kredi vermedi, icraatları öz kaynaklarımızla ve dış kredilerle yaptık. Yerel yönetimleri güçlendirecek, daha çok metro, kreş, yurt yapılmasını sağlayacağız.

*ncirli Sefaköy Beylikdüzü Metrosu, finansmanı ve yatırımcısı hazır olmasına rağmen, hükûmet tarafından yıllardır onaylanmadı. Bu metroyu hızlıca yapacağız. Projeleri hazır diğer metroları da acilen hayata geçireceğiz. AZ KALDI

*Finans Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak Göztepe Ataşehir Metrosu’nun kredi onayı 1 yıl bekletildi. Ulaşım projeleri hızlanacak, engellenen bütün projeler hayata geçecek. AZ KALDI

YENİ TAKSİLER VE ULAŞIM

*Biz göreve gelince İstanbul’un ulaşım kararlarının alındığı UKOME’nin yapısını değiştirdiler ve yeni taksiler gibi birçok konuda engel çıkardılar. Hızlıca yeni taksiler ve ulaşım çözümleri hayata geçecek. AZ KALDI

*Melen Barajı yıllardır bitirilemedi, gövdesinde çatlak oluştu, onarılamadı. İstanbul’un yazın su ihtiyacını sağlayacak baraj kaderine terk edildi, İBB hiçbir sürece dahil edilmedi. Melen Barajı’nı hızla tamamlayacağız. AZ KALDI

*İSKİ’nin arıtma tesisi ve altyapı için ihtiyaç duyduğu krediler mecliste engellendi. Millet İttifakı iktidarında temel altyapı ve çevre projelerindeki engelleri aşacağız. Yeni tesisler için yatırım yapacağız. AZ KALDI

TAKSİM MEYDANI’NA KURUL ENGELİ

*Taksim, Kadıköy ve Beşiktaş gibi meydanların şehre yakışır şekilde tasarlanması ilgili kurullarca engellendi, süreçler uzatıldı. Şehirlere, nefes aldıran sembol meydanlar kazandıracağız. AZ KALDI

*İstanbul’da ulaşım entegrasyonu bakanlık eliyle engellendi, indirimli geçişler engellendi. Yeni metro şirketi kurularak kamuda ikilik yaratıldı. Gece metrosu, aktarmalar uyumlu olacak, ulaşıma tam entegrasyon gelecek. AZ KALDI

*İBB’nin çok sayıda restorasyon ve meydan düzenleme projesi ilgili kurullarda ya hiç gündeme alınmadı ya da geciktirildi. Tarihî mirasa sahip çıkacak, şehirleri geçmişiyle canlandıracağız. AZ KALDI

VAKIFLARA PEŞKEŞİ TAMAMEN BİTİRECEĞİZ

*Kamuya ait alanlar bazı kişi ve vakıflara peşkeş çekiliyordu. İBB’nin bu mülkleri kamuya tekrar kazandırma çabası özellikle engellendi. Kamusal alanlardaki işgalleri ve peşkeşi tamamen bitireceğiz. AZ KALDI

*Geçmiş döneme ait 40’tan fazla yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu ancak hiçbir işlem yapmadı. Şeffaf bir denetim ve adil bir yargıyla kamuda oluşan zararlara son vereceğiz. AZ KALDI

BAĞIŞLAR ENGELLENDİ

*Pandemide ihtiyaç sahipleri için İBB’ye yapılan bağışlar İçişleri Bakanlığı tarafından engellendi ve bağışların biriktiği banka hesapları bloke edildi. İhtiyaç sahiplerine hızlıca sosyal yardım yapılması teklifi engellendi. AZ KALDI

*Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili teklif, İBB Meclisi’nde uzun süre reddedildi, kamuoyu baskısı ile kabul edildi. Büfe konulan noktalarda AK Partili ilçe belediyeleri engel olmak istedi. AZ KALDI

CUMHURBAŞKANI RANDEVU TALEPLERİNİN HİÇBİRİNE YANIT VERMEDİ

*Cumhurbaşkanlığı, deprem dahil acil ve önemli konulardaki randevu taleplerine hiçbir yanıt vermedi. İBB süreçlere dahil edilmedi. Herkes çözümün parçası olacak. Kibirli ve partizan yaklaşıma son vereceğiz. AZ KALDI

*Taksim Gezi Parkı, Galata Kulesi gibi tarihî alanlar bir gecede uydurma vakıflara devredilerek İBB’nin tasarrufundan çıkarıldı. Bu tepeden inmeci, katakulli işlere son vereceğiz. AZ KALDI

*İstanbul’un sağlıklı bir şehir planı yapması bakanlıkların rantsal imar düzenlemeleriyle engellendi. Planlama ortak akılla, şehircilik ilkeleriyle yapılacak. Ayrıcalıklı imar ve rant son bulacak. AZ KALDI

*2020 Kasım’da krediyle 300 metrobüs almak için İBB Meclisi’nden onay almıştık. Bu yatırımın dış borçlanma onayı Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına hâlâ alınmadı. İstanbul’a yepyeni otobüs ve metrobüsler kazandıracağız. AZ KALDI

*Haydarpaşa ve Sirkeci Tren Garlarının çevresi ile ilgili ihaleyi yeni kurulmuş bir şirkete vermek için İBB’ye absürt engeller çıkarıldı. Tarihî, kültürel alanları kamunun elinde tutacağız. AZ KALDI