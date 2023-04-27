İmamoğlu: Benim sesimi kimse kısamaz

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Biga’da yurttaşlarla buluştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Bizi Allah’ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı şehirdeyiz. Biz Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız.

*5 yıl için karar vereceksiniz. Ekonominin liyakatsiz insanlardan kurtulması için karar vereceksiniz.

*Türkiye bir kez daha ‘hele bir seçimi kazanalım ondan sonra bakarız yönetimi’ni ve o anlayışı milletçe evine yollayacağız. Millet İttifakı olarak ülke yönetiminde tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz.

*Siyasette varlık nedenimiz, ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak.

“BU İŞ ÖYLE OLMAZ”

*Bizim kavgamız bu millete reva görülen fakirlikledir. Milleti ezen enflasyonla, işsizlikle, hayat pahalılığıyla, milleti ezen israfla…

*Milletin parasını kendi parası gibi görüp çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye’nin her sorununu çözeriz.

*Bugün karşımıza gelecekler meydan okumaya çalışacaklar, dünyaya da meydan okuyor ya ‘ey ey ey’ diye bağırıyorlar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetim, bugün karşımıza gelip hala ‘cek, cak’ diyenler kim biliyor musun?

“DEVLET MİLLETİNE FIRÇA ATMAZ”

*Onlar yalancı pehlivan. Bigalı gerçek pehlivanın kim olduğunu iyi bilir. Bigalı pehlivanı gözünden tanır.

*Millet İttifakı olarak yönetime geleceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız. Kazandıklarımızı bölüşeceğiz.

*Devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama bugün düzelir merak etmeyin. Benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim.