İmamoğlu: Bizi yok sayanları, seçimde evlerine yollayacağız





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da sağanak yağış altında İnegöllülerle buluştu. Atatürk Meydanı’nı yağmura rağmen dolduran İnegöllüler, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Kendisini yağmur altında bekleyen vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, “Biraz ıslandık ama bu Allah’ın bereketi. Yaradan’ın bereketi, 15 Mayıs’ta memleketin bereketi olacak. Allah’ın izniyle bütün memleket kazanacak. Sizlerle buluşmak benim için büyük bir gurur. Sizinle sabaha kadar ıslanmaya varım burada. Bu memleketin, çok güzel günlere ihtiyacı var. Bu memleketin, hep birlikte güzel günlerle kucaklaşmaya ihtiyacı var” dedi.

“ADALETTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK”

“İnegöl’deyken, değerli vatan evlatlarından Sinan Ateş’i de burada anmak istiyorum” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bursa’da yaşayan değerli ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sinan Ateş, bu vatanın değerli evlatlarından, çok kıymetli akademisyenlerinden birisiydi. Artık yeter; eli kanlıların bu milletin kıymetli evlatlarının hayatını almasına izin vermeyeceğiz. Buradan haykırıyoruz: Adalet, adalet, adalet. Adaleti sağlamak zorundayız. Size söz, sağlayacağız.

* Adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre makam kalmayacak, olmayacak. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hepinize selamını getirdim hepinize. Onun söz verdiği gibi, Sinan Hocayı ailesinden koparan, çocuklarından ayıran, hepimizin bildiği o kirli odakları milletin iktidarında adaletin önüne çıkaracağız. Adaleti önünde diz çöktüreceğiz onlara, diz çöktüreceğiz. Adalet, adalet, adalet. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok.”

“21 YILDIR YAPAMADINIZ DA ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ”

İktidarın ülkeyi 21 yıldır yönettiğini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Ama bir arpa boyu gidemedik. Hâlâ bize ‘-cek’ diyorlar, hâlâ bize ‘-cak’ diyorlar. Allah aşkına, 21 yıldır yapamadınız da şimdi mi aklınıza geldi. 21 yıl önce bunlar iktidar olduğunda, ekonomide 16’ncı sıradaydık. Ekonomide şu anda 21. sıraya düştük. Bakın zannediyoruz ki her taraf kötü. Değil. Yok öyle bir şey.

* ‘Hangi kangren olmuş sorununu çözdünüz’ diye sorun. Hiçbir soruna çözüm bulmadılar. Bize aynı sorunları yaşatan bir hükümet durumundalar. Depreme hazırlık sorunumuz vardı; yine var. İnsanlarımızı kaybettik. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik vardı; yine var. ‘Eskiden daha kötüydü’ diyerek kendinize avutmayın. Biz, buna ‘yeter’ diyeceğiz. Bunun bize faydası yok.

* Geçmişin tartışmalarına da dönmek istemiyorum. Buna takılıp kalmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz, geleceğe bakacağız. Millet İttifakı, bu anlayışla kurulmuştur. Çok önemli bir şey gerçekleşti. Türkiye’nin bütün temel siyasi akımları bir araya geldi. Çünkü mesele, Türkiye meselesi. Mesele, bu ülkenin çocukları meselesi. Mesele, bu ülkenin gençleri meselesi. Hepimizin refah ve mutluluk içerisinde yaşama meselesi. Memleketin ilerlemesi meselesi.”

“MİLLET İTTİFAKI, MİLLETİN İKTİDARI OLACAK”

“Millet İttifakı bir kişinin bir partinin, bir zihniyetin iktidarı olmayacak; milletin iktidarı olacak” diyen İmamoğlu, şunları belirtti:

* “Milletin İttifakı’nın, millet iktidarı olduğunu görmek için, İstanbul’a bakın, Ankara’ya bakın. Vallahi de billahi de hiç kimsenin partisine bakmadan hizmet ettik. Hiçbir ilçeyi, partisine bakmadan, ayırt etmedik. Gittik, ziyaret ettik. İktidar anlayışımızda o parti, bu parti yok. Biz en baştan beri şunu söyledik.

* Hem bizim 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüdür hem de hem de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin sözüdür: ‘Particilik yapmayacaksınız. Millet için çalışacaksınız.’ Biz de millet için çalışıyoruz her zaman. Vicdan sahibi herkes, İstanbul’da bizim anlayışımızla hizmet ettiğimizi bilir.

* İnsanlarımızı ayırt etmedik. Bakın İstanbul’un 25 belediyesi, benim mensubu bulunduğum CHP’li değil. Ama biz, hepsini bir tuttuk. Hepsine gittik, hizmet ürettik. Yarın iktidara geldiğimizde, Millet İttifakı Bursa’ya da İnegöl’e de böyle bakacak. AK Partiliymiş, o partiliymiş, bu partiliymiş, bakmayacak. İnsanların ayırt etmeyecek.”

“BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPAMAYAN EMEKLİ KALMAYACAK”

“Yeni hükümetimizde mutlaka ve mutlaka her zaman vatandaşımız bize ulaşacak” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

* “Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla her zaman, hiç kimseyle kavgamız olmadan çalışacağız. İleri görüşlü bir ekonomik anlayış getireceğiz. İstanbul’da nasıl bir yönetim modeli oluşturduğumuzu biliyorsunuz. Aynısını Türkiye’ye yayacağız. Ekonomi politikalarından sosyal politikalara varıncaya kadar, her hususta güçlü bir Türkiye var edeceğiz. İsraf düzenini yok edeceğiz. Bizim bütçemize bereket gelecek. Evine ekmek götüremeyen hiçbirimiz, hiçbir insanımız kalmayacak. Bayram alışverişi yapamayan emekli kalmayacak. Onun için Cumhurbaşkanım, iki ikramiye söz verdi. Size tam 15 bin lira ödeyecek.

* Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözeceğiz. Yeter ki gücümüze inanalım. Kol kola olalım, omuz omuz olalım. Bunu başarmaya var mıyız? Şimdi sizden iki söz alacağım. Bir; kalan 17 günde İnegöl için, Bursa için, memleket için, çocuklarımız için, gençlerimiz için çok çalışmaya, herkesle konuşmaya, insanımızı ikna etmeye, ahlaklı bir yönetimin geleceğini anlatmaya, 12. dönemi bitiren, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmeye var mıyız? İki; seçimde görev almaya, sandıkta görev almaya, bir tek oya bile sıkıntı getirmemeye, iş birliği yapmaya, Türkiye Gönülleri’ne üye olmaya var mısınız? (‘Evet’ sesleri.) Güzel. O zaman size söz; 15 Mayıs sabahı, çok güzel bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak.”