İmamoğlu: Bizim olduğumuz yerde; iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yalovalılarla buluştu.

İmamoğlu, kendisini dinlemeye gelen kalabalığa, “Denizin ortasında ben bu kalabalığı görseydim denize atlar, yüze yüze gelirdim size be, yüze yüze gelirdim vallahi” sözleriyle seslendi.

“YALOVA’YI BEKLENEN MARMARA DEPREMİNE KARŞI ÇOK GÜÇLÜ VE HAZIR HALE GETİRECEĞİZ”

17 Ağustos 1999 İzmit depremine kadar Yalova denince akla turizmin geldiğini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “Şimdi burada iki önemli acil görevimiz var. Bir; Yalova’nın çok değerli bir biçimde tanıtıldığı, dünyanın vitrinine koyulacak o güzelliğinin yansıtıldığı, İstanbul’la da paslaşan bir karakterle, tekrar Yalova’yı turizm şehri yapacağız. Güçlü bir turizm şehri yapacağız. İkinci önemli konu; İstanbul’la paralel, bu şehri beklenen Marmara depremine karşı çok güçlü bir hale ve hazır bir hale getireceğiz. Depreme dayanıklı bir Yalova olacak. İşte bu işleri biz yaparız. Çünkü nasıl yapılacağını, biz çok iyi biliyoruz.

* Göreceksiniz; hiçbir konuyu ihmal etmeyeceğiz. İş başına gelecek olan Millet İttifakı’nın bu anlamda bütün hazırlıklarının tamam olduğunu bütün Yalova’ya duyurmak istiyorum. Bütün Yalova’ya. Biz bu projeleri, 13. Cumhurbaşkanımız -sizlere coşkulu selamlarını getirdim- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapacağız. Biz çok tecrübeli, iş bilen, yetenekli bir yönetimiz. Ülke yönetmeyi de şehir yönetmeyi de iyi bilen, çok güçlü bir kadromuz var.”

“BU MEMLEKETİN HER İNSANININ KALBİNE GİRECEĞİM”

Kendisini dinleyen vatandaşlara, makam odasında asılı duran ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine sorunlarını anlatan çiftçi bir vatandaşın gözlerinin içine bakarak dinlediği tabloyu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Size gönülden söylüyorum ki, bizim terbiyemiz bize şunu söylüyor: Vatandaşın gözünün içine bakarak konuş. Gönlüyle konuş. Onu dinle, onu anla. Derdine derman ol. Sakın vatandaşına fırça atma. Vatandaşına suratı asık bakma. Devleti yöneten insan, milletine iyi hizmet eden insandır. Vatandaşını hor gören değil, ‘Bana oy veren, vermeyen’ diye ayıran asla değil. Şuradaki kalabalıkta bulunan, beni alkışlayan, dinleyen, anlamaya çalışan bütün vatandaşlarımız bizim. Buraya gelmeyen, belki şimdilik soğuk bakan… Ki onun kalbine de gireceğim. Bu memleketin her insanının kalbine gireceğim.

* İşte bütün bu söylediğim anlayışla, o göz göze bakmanın terbiyesinin adı, bende, Mustafa Kemal Atatürk terbiyesi. Çok çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk, o köşkü yürüttüğü zaman, bahçesindeki o ağacın dalına zarar gelmesin diye yürüttüğü zaman Yalova’yla çok özenle ilgilenmiş, Yalova’nın o yıkık dökük halinden kurtulması için çok ilgilenmiş. Önemli bir vaktini de burada geçirmiş. Depreme hazırlık sürecini bir seferberlik anlayışıyla ele alıp, Yalova’nın bize Atatürk’ün emaneti olduğunun hakkını vereceğiz.”

“DEPREM VERGİSİ TOPLANDI; NEREYE HARCANDIĞI BELLİ DEĞİL”

Depreme hazırlık mücadelesinde yeni bir dönem başlayacağının altını çizen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Sadece İstanbul’da değil, Yalova’da, Bursa’da, Kocaeli’de, bütün Marmara Bölgesi’ni kapsayan bir plan dahilinde hareket edeceğiz. Bu ülkede deprem vergisi toplandı; nereye harcandığı belli değil. Her şeyin uçtuğu gibi, bu da uçtu gitti. Ama biz, bu şehirlerde hem kentsel dönüşümü amacına uygun olarak yapacağız hem de en doğru, en hızlı, vatandaş için en kolay şekliyle sağlamlaştıracağız. Yalnız Marmara Bölgesi’ni değil, bütün Türkiye’nin depreme dayanıklı hale gelmesi için sonsuz mücadele vereceğiz. Bu ülkede herkes, sağlam ve kaliteli yuvalarında yaşasın istiyoruz.

* Devlete güvenmenin huzuruyla uyansınlar istiyoruz. Bunu ancak Millet İttifakı yapabilir. Birlikte yapabiliriz bunu. Çünkü, gerçekten biz neyi, nasıl yapacağımızı iyi biliyoruz. Ben canımız yansın istemiyorum. Bir depremde daha insanlarımı kaybetmek istemiyorum. 99 depreminde ders aldık diye düşündük. ‘Biz bu sorunu çözeceğiz’ diye ayağa kalktığımızı düşündük. 21 yıl bu ülkeyi yönetenler, ne yazık ki bu büyük sorunu unuttular. Onun için biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız.”

“107 MİLYON DOLAR GİDİYOR BİLDİĞİMİZ YERLERE!”

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* “Bakın, ben size bir hatırlatma yapacağım. İstanbul’un göbeğinde, tarihi yarımadada yeşil alan imarlı bir yerde, -yani siz orada bir tek yeşil alan yapabilirsiniz, bina yapamazsınız- kalkıyor bir akıllı, -Hep 16 milyonun üstünde bir tane akıllı çıkıyor- orayı tam 25 milyon liraya satın alıyor. O zamanın parasıyla 25 milyon liraya satın aldığı yeri, yakın bir zaman diliminde kaça satıyor belediye biliyor musunuz? Ama önce buraya imar çıkartıyorlar belediyede. 450 milyon liraya. Bakın, 117 milyon dolar. 10 milyon dolar adamın verdiği para. 107 milyon dolar gidiyor bildiğimiz yerlere ya da bilmediğimizi düşündükleri yerlere. 107 milyon dolar.

* Ne kadar biliyor musunuz bunun anlamı? En az 2 katrilyon liradan daha fazla. Döviz kurunu takip edemiyoruz artık farkındaysanız. Hesabını da yapamıyorum. 4-5 günde imarı çıkarılıp satılan bu yerden, milletin parasıyla birileri zengin ediliyor. Daha ileri gidiyorum. Burayla ilgili soruşturma yapıyoruz. Burayla ilgili dosyayı hazırlıyoruz. Soruşturmayı başlatıyoruz. Ülkenin İçişleri Bakanı bu dosyayı alıyor.

* Diyor ki, ‘Sen bu dosyayı soruşturamazsın.’ ‘Ben’ diyor ‘Bunu bakanlıkta soruşturacağım.’ Üç senedir soruşturacak, üç senedir. Şimdi bunu söyleyen akıl, bana milliyetçilikten bahsedecek öyle mi? Benim evladımın kuruşlarıyla, liralarıyla kendi cenahında gelir elde eden insanların sorgulanmasını engelleyecek ve sözüm ona milli olacak; millete de gayri milli diyecek. Hadi oradan, hadi oradan. Sevgili hemşehrilerim, bu aklı göndereceğiz.”