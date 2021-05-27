İmamoğlu: Bu kente ihanetten Allah bizi korusun

Pandemi önlemleri nedeniyle ertelendiği için nisan ve mayıs ayları oturumları birleştirilerek gerçekleştirilen İBB Meclisi’nin üçüncü birleşiminde 2020 yılının faaliyet raporu oylandı.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 14.30’da başlayan oturum 00.00 sıralarında sona ererek yaklaşık 10 saatte tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB 2020 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı.

İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Aksu’nun konuşmalarının ardından oylama sonuçları açıklandı. Faaliyet raporu için 121 kabul, 164 ret oyu kullanıldı. Belediye Kanunu’nun ilgili maddesine göre ret oyları dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için İBB faaliyet raporu, hukuken onaylanmış kabul edildi.

“OLUMLU OLUMSUZ HER SÖZÜN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Oylamanın ardından tekrar kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu teşekkür konuşması yaptı. İmamoğlu, “Faaliyet raporları hepinize dağıtıldı. Elbette eksikleri vardır. Daha iyisinin yapılması konusundaki görüşlere katılmaktayız. Kararlılığımızın başarıyı getireceğine inanıyoruz” dedi.

Oturum sırasında MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın CHP’li ilçe başkanının Silivri’de belediyenin projelerini denetlemeye gittiğini söyleyerek tepki göstermesine de yanıt veren İmamoğlu partizanlığa asla izin vermeyeceğini söyledi.

Merkezi idarenin İstanbul’daki hiçbir etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu “Değişmesi gereken şeyler bunlar. Bunlar gelir geçer. Olumlu olumsuz her sözün başımızın üstünde yeri var. 5 yıl gelip geçecek, hangisi geçmedi ki? Ben geçmişe çok kıymet veririm. Adaylığım açıklandığı Bedrettin Dalan’dan Kadir Topbaş’a kadar herkesten randevu alıp gittim” diye konuştu. İmamoğlu “İnşallah 16 milyon insanımıza layık bir yönetim oluruz. Eksikten, yanlıştan ve bu kente ihanetten Allah bizi korusun. Bu şehri ihaneti Allah bu kente hiç yaşatmasın” dedi.

“İSTANBUL’U GERİ GÖTÜRÜYORLAR”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Sayın başkan Alice Harikalar Diyarı’ndan masallar anlattı. Ben size İstanbul’un gerçeklerini anlatacağım. CHP’li İBB yönetimi İstanbul’u yönetmeyi beceremiyor ve geri götürüyor. İstanbul’un geleceğini yok ediyor. Siyasi ahlak ve ilkeleri çiğneyerek yeni bir nankörlük inşa ediyor. Yeni bir israf ve yolsuzluk düzeni kuruyor. İBB, 28 yıl sonra bir kuruş dahi borçlanamayacak hale geldi. Yeni Nurettin Sözen dönemi İstanbul’a hayırlı olsun. Borçlanma limiti bitti. Göreve geldiğinizden beri 150 milyara yakın bütçe kullandınız” dedi.

Adalar’da faytonların kaldırılmasının ardından İBB’nin sahiplendirdiği atların kaybolduğu iddiaları ile ilgili konuşan Göksu “Teslim belgesi olan at sayısı 502. İBB’nin öldüğünü açıkladığı at sayısı 224. Toplam 726 atın izine ulaştık. Peki geriye kalan atlar nerede? İBB’nin 1200 atın nerede olduğunu açıklayamaması çok tuhaf” diye konuştu.

Göksu, İBB’de israf düzeni kurulduğunu savunarak “Bir rozete 6 bin lira, 1 kg baklavaya 392 TL ödenmiş” dedi. Göksu konuşurken teknik bir arıza yaşandı ve ses sistemi gitti. Oturuma kısa bir süre ara verildi.

Aranın ardından konuşmasını sürdüren Göksu “İsraf, usulsüzlük, yolsuzluk bizde olmaz. İstanbullular adına İstanbul’un hukukunu korumak adına faaliyet raporuna ‘hayır’ diyeceğiz” diye konuştu.

“UÇUK KAÇIK İŞLERİMİZ YOK”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kurbağalıdere ıslahı, tehlike saçan Unkapanı Kavşağı köprüsündeki yıkım ve yenileme çalışmalarını, yeni açılan Haliç Tramvayını, su baskınlarına karşı Üsküdar Meydanı, Eminönü, Kadıköy, Kartal’da tamamlanan alt yapı çalışmalarını anlattı.

AKP yönetimindeyken İstanbul’da yaşanan can kayıplarına neden olan su baskınlarını anlatan Subaşı, Merter’de bir üst geçitte yaşanan su baskınını hatırlatarak “Üst geçidi nasıl su basar. Siz bir üst geçitte su baskını yaşanmasına neden olmuş insanlarsınız. ‘Büyük projeniz yok mu’ diyorlar. Şu küçük işleri bitirelim büyük işlere de geliriz. Bizim uçuk kaçık, yarım yamalak işlerimiz yok” dedi.

“O PAYI VERGİLER BELİRLİYOR”

AKP grubunun “merkezi hükümetten gelen para 15 milyardan 17 milyara çıktı. Nasıl engelleniyorsunuz” eleştirilerine yanıt veren Subaşı, “Merkezi idareden gelen pay, hükümetin bize gönderdiği para değil. Biz bütçeye tahmini olarak 15 milyar lira merkezi idare payı koymuşuz, 17 milyar gelmiş. Sanki Ankara’dakiler kendi aralarında şöyle konuşuyor: ‘İBB’ye ne kadar para gönderelim? 15 milyar. Yok 17 milyar gönderelim de bizimkiler biraz konuşsun.’ Tabi ki öyle olmuyor. İlgili yasaya göre toplanan vergi gelirlerine göre o pay belirleniyor. Bütçeye koyduğumuz rakamdan 2.5 milyar kadar fazla pay gelmiş? Neden? Vergi toplayamadığınız için vergi barışı çıkardınız. İstanbul’da daha fazla vergi toplanmış. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden bu pay artmış” dedi.

“128 MİLYAR DOLAR İÇLERİNE DERT OLMUŞ”

Subaşı Göksu’nun eleştirilerine yanıt vererek şunları söyledi:

“Söylendiği gibi göreve geldiğimizden beri 150 milyar lira para kullanmadık. Biz İSKİ’yi İETT’yi, şirketleri değil İBB’yi konuşuyoruz. Konuştuğumuz 40 milyarlık İBB bütçesi aslında. Bilinçli olarak rakamlar büyüsün, ‘150 milyarı ne yaptın’ diye sormak istiyorlar. Siz önce 128 milyar doların hesabını verin. Atlar nerede diye sormaları da çok hoşuma gitti. Belli ki 128 milyar dolar içlerine dert olmuş. Bula bula da 300 liralık baklava yolsuzluğu bulmuşlar. Belki benim de adım karışmıştır diye çıkışta takdim etmeyi düşünüyorum. O da doğru değil de mutlu olsunlar diye söylüyorum.”

ERDOĞAN’IN ÖNSÖZÜNÜ YAZDIĞI KİTAP

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan konuşmasında Ord. Prof. Süheyl Ünver’in kaleme aldığı ve 1995 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde bastırılan “İstanbul Risaleleri” kitabına atıf yaptı.

Özkan, kitabın önsözünü yazan Erdoğan’ın “Tarihi şehirlerimiz giderek asıl kimliklerinden uzaklaşıyor. Bu güzel şehir korkunç bir yağmaya uğramış, tarihi ve tabii dokusu, dili, kültürü ve gelenekleriyle birlikte yok olmaya yüz tutmuştur. Biz sorumluluğunu üstlendiğimiz bu şehrin kimliğini korumayı da asli görevlerimizden sayıyoruz” satırlarını aktardı.

Özkan “Tabi o yıllarda metinlerini yazan kişi, şu andaki metinleri yazan kişiden çok daha eğitimliymiş ki bir hanımefendiye ‘bay’, bir beyefendiye de ‘bayan’ dedirtmemiş. Kitabın önsözüne yazılan şu duyarlı satırlara bakar mısınız? O gün bu satırlarla eleştirdikleri İstanbul’un, bugün yarattıkları İstanbul’a tıpatıp uyuyor olmasına ne demeli?” diye sordu.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RP’Lİ ERDOĞAN’I DİNLEMİYOR”

Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” sözlerine de atıf yapan Özkan “Daha büyük bir ihanet projesine girişen, inadına Kanal İstanbul diyen, rant için İstanbul’un tüm güzelliklerini satan, yeşilini yok eden, tutarsız dış politikalarıyla İstanbul’u adeta küçük Suriye haline getiren Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a ait bu sözler. Belli ki o dönem Refah Partili İBB Başkanı Erdoğan’ın sözünü Ak Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç dikkate almıyor, hiç mi hiç dinlemiyor” dedi.

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