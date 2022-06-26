İmamoğlu: Bu kültürü her şeye rağmen yaşatan herkese şükranlarımla…

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu’nu yerinde izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Veliefendi Hipodromu’ndaki bu kültürü her şeye rağmen yaşatan herkese şükranlarımla…” mesajını paylaştı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu’nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğinde Secret Power isimli safkan kazandı.

Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen 96. Gazi Koşusu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. İmamoğlu, koşuyu kazanan Özcan Yıldırım’ı tebrik etti.

Tarihi yarışın ardından sosyal medya paylaşımında bulunan İmamoğlu, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu’nu bu yıl Secret Power ile Özcan Yıldırım kazandı. Veliefendi Hipodromu’ndaki bu kültürü her şeye rağmen yaşatan herkese şükranlarımla” dedi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu’ndan kurban çağrısı İlginizi Çekebilir İmamoğlu’na randevu vermeyen vali, AKP’li başkanla hediyeleşti