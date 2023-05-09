İmamoğlu: Bu utancı tarihe gömeceğiz

Sakarya Meydanı’ndaki millet buluşmasına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldı.

Mitingde konuşan İmamoğlu alandaki pankartlarda yazan sloganları okuyarak “Sakaryaspor biraz play offlardan çekti, biliyorum. Diyor ki ‘Play offlardan çeken bilir, bu sefer ilk turda bitirin.’ Bitireceğiz. Memleketin kaybedecek bir günü bile yok. Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi’nde ne demişti? ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. İşte o satıh bütün vatandır.’ Bu memleketin her parçasını çok güzel bir şekilde ikinci yüzyıla hazırlayacağız” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ BİLE MUTSUZ”

İmamoğlu “Zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Memleketimiz gerçekten sıkıntı içerisinde. Memur, emekli sıkıntıda. Gençlik geleceğe umutla bakamıyor. Çocuklarımız bile mutsuz. İlkokula giden çocuklarımızın dilinden bile bu kardeşiniz ‘adalet istiyorum’u duyuyor. Bu çok acı bir durum. Bunu o çocuklara hissettirmek, bunu hisseden çocukların annelerin, babalarının durumunu düşününün. İşte böyle bir zor dönemde memleketimizin bu acil sorunlarına çözüm bulacak güçlü bir ekibimiz var” diye konuştu.

“BİR TEK BUNU KAYBEDERİZ, SEÇİM KAYBETMEYİZ”

Meydanı dolduranlar İmamoğlu’na yine ceketini çıkarması için tezahürat yaptı. İmamoğlu “Hasta olurum… Oylama yapalım, ceketi çıkaralım mı? (Evet sesleri yükselince) Eyvah kaybettik. Neyse bir tek bunu kaybederiz ha, seçim kaybetmeyiz” karşılığını verdi.

“ONLARA TAŞ ATMAYIZ, ÇİÇEK ATARIZ”

“Bizi taşlamaya çalışanlar olabilir” diyerek Erzurum’daki saldırıyı hatırlatan İmamoğlu şöyle devam etti:

* “150-200 kişiyi azmettirenler vardır. Akıllarını çelenler vardır. Onlar bir avuç insan. Ama biz onlara taş atmayız. Biz onlara çiçek atarız. Sizin yaptığınız gibi. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız. Onlar gibi kafa göz yarmayacağız. Kafa, göz yaralılardan hesap soracağız. Azmettirenlerden hesap soracağız. Memleketin bağımsız mahkemeleri onlara gereken cezayı verir. Biz işimize bakacağız. Biz milletimizi ayağa kaldıracağız.”

“VIZ GELİR TIRIS GİDER”

İmamoğlu “Biz bu memleketin bir kuruşuna bile zeval getirmeyeceğiz. Bırakın onların milliyetçilik üzerinde inançlarımız üzerinden milleti bölmesini. Vız gelir tırıs gider. Yollayacağız onları evlerine. Ne yazık ki oy için her şeyi yapabilecek insanlar. Çünkü dertleri millet değil, inanın değil. Dertleri vatandaş hiç değil. Dertleri, bu ülkenin sırtından rant elde etmiş insanların gelecek kaygıları” diye konuştu.

“BU UTANCI TARİHE GÖMECEĞİZ”

İmamoğlu şöyle devam etti:

* “Pandora’nın kutusundan her gün yeni bir şey çıkıyor. Duyduğumuz şeylerden biz utanıyoruz. Başımız öne eğliyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Bunların kötülükleri, kötü düşünceleri bitmiyor. Geçmişte yaptıklarını yine kendi arkadaşları tek tek açıklıyorlar. Gerçekten utanıyorum. Bu memleketi Atatürk kurdu. Atatürk gibi önderin başka bir benzeri yok. Böyle bir insanın kurduğu ülkenin yöneticilerinin karıştığı işleri duyunca siz utanmıyor musunuz? Ben utanıyorum, üzülüyorum.

* Nerede eksik yaptık? Onlar utansın değil. Şimdi bizim sorumluluğumuz var. Bu utancı tarihe gömeceğiz. Hep beraber tarihe gömeceğiz. Oy için her şeyi yaparlar. Oy için bunlar ne yazık ki ahireti bile pazarlamaya başladılar. İnananlar, inanmayanlar. İnançlarımız üzerinden yorum yaparak bizi bölmeye çalışıyorlar. Yok efendim neredeyse birimize cennetlik, birimize cehennemlik diyecekler. Haşa. Bu kadar ileri gitmişler.”

“KORKU FİLMİNDEN ÇIKMIŞ HALLERİNE GÜLECEĞİZ”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

* “Bunlara aldanmış insanlar kendi siyasi partilerinin işaretlerini yaparak, sözüm ona kin duygusunu gözlerinden görüyorum. Bunların yüzünden milletimizi de zehirlediler. Milletimizin bir bölümünü de zehirlediler. Onların kalplerini buz kapladı. O buz kaplanmış kalpleri de eriteceğiz. Milletin kalbini kazanmaya ve 14 Mayıs’ta bunları evine yollamaya, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na oy kullanmaya, sandıklarda görev almaya, oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Onları şaşırtacağız. Onların o yüzü asık ya. Suratı asık konuşuyor ya bunlar.

* Zannedersin ki hani böyle bir korku filminden çıkmış gibi. Tabii siz onlara gülün. Biz alıştık o yüze, güleceğiz. O korku filminden çıkmış hallerine karşı biz güleceğiz. Sempatiyle, hoşgörüyle, insanların kalbine gireceğiz. Asla öfkelenmeyeceğiz. Bir de bu sevgi pıtırcığına bayılıyorum. Zannediyorlar ki, sevgi pıtırcığı olmak kötü bir şey. Ya ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeşim. Ya milletini sevmeyen milletini yönetebilir mi? Milletine sert surat gösterenden ne olur? Milletine yönetici, tebessümle bakacak. Hafif başı eğik olacak. Vatandaşın hizmetkarı olacak. Atamızın gözü gibi bakacak. Herkes iyileşecek, kötülükler gidecek, iyilikler gelecek. Ne istiyoruz sizden? Gençler sizden cumhurbaşkanımıza firesiz oy istiyoruz.”