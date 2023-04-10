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10 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Onlineİmamoğlu: Bunlarda bir cihaz var, senin gözlerine bakıyor diyorki "sen inançlısın, sen...

İmamoğlu: Bunlarda bir cihaz var, senin gözlerine bakıyor diyorki “sen inançlısın, sen değilsin.”

Alaturka Online
Alaturka Online

İmamoğlu: Bunlarda bir cihaz var, senin gözlerine bakıyor diyorki “sen inançlısın, sen değilsin.”

Alaturka Online
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