İmamoğlu: Bunun adı ‘asrın felaketi’ mi ya da ‘asrın ihmali’ mi?





CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden Hatay’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun ardından belediye başkanları da açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“SEFERBERLİK İLANIYLA BU SÜRECİ AŞMAYI BAŞARACAĞIZ”

*Kayıplarımız gerçekten yüksek. Sayıda yapılan tahminlere baktığımızda, ürkütücü sayılara ulaşacak can kayıplarımız ve yaralılarımız söz konusu. Milletçe başımız sağ olsun. Kol kola, omuz omuza, bu sürecin yaralarının sarılması için öyle zannediyorum ki kısa, orta, uzun vadeli bir seferberlik ilanıyla hep birlikte bu süreci aşmayı başaracağız.

*Ama elbette gerçeklerle yüzleşebilirsek. Hatay’la ilgili Lütfü Savaş Başkan’ımızın koordinasyonunda etkin bir çalışmayı hep birlikte başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

“HATAY’DA 2 BİN 326 PERSONELİMİZ VE 997 İŞ MAKİNEMİZ VAR”

*2 bin 326 personelimiz var Hatay’da, 997 iş makinemiz ve hizmet aracımız var. Bu çalışma ekibimizin konumlandığı üç lokasyonumuz var. Bir tanesi Antakya merkezde. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alana yerleştik.

*Bir diğeri İskenderun’da, içinde 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir merkezimiz var. Bir diğeri de Samandağ’da. 3 noktadan koordineli bir biçimde çalışacağız. Ana merkezimiz Antakya’da olacak.

*Tabii ki bu üç merkezimizin de koordinasyonunu buradaki Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Lütfü Savaş ve ekibiyle onun koordinasyonunda çalışıyor olacağız.

*Elbette Hatay’da görevli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve diğer belediye başkanlarımızla da aynı masada hep birlikte el birliğiyle çalışacağız.

“ENKAZLARDAN CANLI ÇIKARILAN İNSANLARIMIZ 516 KİŞİ OLDU”

*Bu ekibimizin 964 kişisi teçhizatlı arama-kurtarma ekibidir. İlk günden itibaren yoğun bir biçimde çalışma halindedirler. Gerçekten sadece İstanbul değil, sadece biz belediyelerimiz değil diğer ekiplerin arama-kurtarma ekipleri ve dünyanın her yerinden gelen arama-kurtarma, çok büyük bir emek sarf ettiler.

*Şu ana kadar enkazlardan canlı çıkarılan insanlarımız 516 kişi oldu. Tabii aynı zamanda hasar tespitiyle ilgili bir ekibimiz de AFAD’ın görevlendirilmesiyle beraber Gaziantep’e gönderildi. Bu arada İstanbul’un AFAD tarafından Hatay’la eşleştirildiğini de belirtmek isterim.

“61 TIR PET SU SEVK EDİLDİ”

*İstanbul’dan buraya yoğun bir yardım akışımız oldu. Şu ana kadar Hamidiye fabrikamızdan 61 TIR pet su sevkimizi gerçekleştirdik.

*Aynı zamanda ekmek fabrikamızdan da 37 TIR içinde 3 milyon 600 bin adet Akdeniz tipi besleyici ekmek olan, 200 bin adet altın çörek, 61 bin adet olarak da bebe bisküvisi bölgeye nakledildi.

“İDARE VE GÜVENLİĞE KATKI ADINA 107 ZABITA SEVK EDİYORUZ”

*Birçok sevk ettiğimiz teçhizatımız söz konusu, 140 kabin mobil tuvaletten 42 adet mobil duşa varıncaya kadar. Mobil şarj istasyonlarını dolaştırıyoruz bölgede, yoğun ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 14 istasyonumuz var.

*Bölgede fayda vermesi ve özellikle sevk, idare ve güvenliğe katkı sunması adına 107 zabıta personelimizi şu anda sevk ediyoruz bölgeye. İhtiyaç halinde Hatay Belediye Başkanı’mızla konuşarak bunun sayısını daha da artırabiliriz.

“HER BİRİ 1.200 KİŞİLİK 2 VAPURUMUZ YOLDA”

*Şu anda 13 adet İSTAÇ temizlik aracımız ve 53 personelimiz burada temizlik çalışmalarına başladı. 7 kişiden oluşan veteriner ekibimiz de sahada. Her biri bin 200 kişilik olan iki vapurumuz yolda.

*Bu akşam burada oluyor ve içine insanları yerleştirdiğimizde hem sıcak hem korunaklı hem aynı zamanda içinde reviri olan, çocuk oyun bölümü olan, psikolog ekipleri olan yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşayabileceği çok özel bir süreci hazırladı arkadaşlarımız.

“İLÇE BELEDİYELERİMİZ, BÖLGEYE 564 TIR SEVK ETTİ”

*Bir tanesi sanıyorum bu gece itibariyle içerisine vatandaşlarımızı almaya başlayacak. Bu arada 14 ilçemizde de İstanbul’da koordineli çalışıyoruz. 14 ilçe belediyemizin çalışmalarından da bahsetmek isterim. Onlar, İstanbul’dan buraya 564 TIR yardım sevk etti şu ana kadar.

*116 araç, iş makinesini yine bölgeye sevk etti. Onların toparladığı tam 506 kişilik arama-kurtarma ekibi de muhtelif şehirlerde katkı sunan çalışmaları sürdürdü. Onlar da bu bizim temizlik ekibine ilave olarak 6 aracı eklediler. Sahada bunu ilerleyen vakitlerde de artıracağız. Sadece Hatay’da ilçelerimiz tarafından kurulan aşevlerimiz var.

“İSTANBUL’DA 21 BİN 317 KİŞİ VE KURUM BAĞIŞ YAPTI”

*Hem Büyükşehrimiz hem de ilçe belediyelerimiz tarafından sağlanan bir başka boyutu yardım kampanyası. İBB olarak da 225 TIR’ı bölgeye sevk ettik. Gerçekten insanlarımızın yoğun bir katkısıyla oluşan çalışma sürdürüldü. İstanbul’da 21 bin 317 kişi ve kurum bağış yaptı. Bunun hazırlanmasında da yaklaşık 14 bin gönüllü insanımız katkı sundu.

*İBB olarak, İstanbul halkı adına bölgede sürdürdüğümüz bu çalışmaların çok daha, ihtiyaç duyulduğunda artacağını, arama-kurtarma ekipleri doğal olarak bir süre sonra geri çekildikten itibaren burada başta hijyen, temizlik gibi hususlarda, sağlık gibi hususlardaki öncü sağlık ekibimiz şu anda var, sayısını artırarak burada ihtiyaçları karşılama yönünde yoğun çalışmalarımız olacak.

“MİLLETİMİZE SAĞLAM BİR GELECEĞİ HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ”

*Kentleşme adına bir kırılma anı yaşamış durumdayız. Açıkçası, bunun adı ‘asrın felaketi’ mi ya da ‘asrın ihmali’ mi? Bunu elbette sorgulayacağız ve bu konuda konuşacaklarımız var, mutlaka konuşacağız.

*Türkiye’nin önünde önemli bir süreç söz konusu. Aklın ve bilimin ışığında milletimize sağlam ve sağlıklı bir geleceği hazırlamak sorumluluğundayız. Bu masada bulunan belediye başkanları da sizin başkanlığınızda, CHP bünyesinde önemli aktörlerdir. Bu sürecin hazırlığında sorumluluğumuzun bilincindeyiz. (ANKA)