İmamoğlu cankurtaranlarla buluştu: Haklarını arayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy Karaburun Plajı’nda görev yapan cankurtaran personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cankurtaranların yaptıkları görevin niteliği gereği kamu görevlisi olduklarını kaydeden İmamoğlu, kahvaltı sonrasında yaptığı konuşmada, “Kamuya hizmet eden her kişinin hem hukuksal hakları var hem de sorumlulukları var. Mümkün olduğu kadar bireysel çatışmadan uzak duracaksınız. Mümkün olduğu kadar üstleriniz vasıtasıyla, eğer bir usulsüzlük, bir haksızlık orada yapılıyorsa, takibini talep edeceksiniz. Bizim de arkadaşlarımız elbette onu takip etmekle sorumlular” ifadelerini kullandı.

Kamu görevlilerine hakaret etmeyi kendine marifet bilen insanlar olabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, “Biz onlara cevap vermeye kalksak, işimizi yapamayız. Ama hukuksal hakkımızı arıyoruz, onları muhatap almıyoruz. Bunların bir kısmı kötü niyetli olabilir, bir kısmı cahillikle yapabilir. Bu bağlamda hepinizin, bütün arkadaşlarınıza bunu anlatarak, dikkatli olmalarını ve cevap vermemelerini istiyorum” uyarılarında bulundu.

“İSTANBUL’DA CİDDİ BİR CANKURTARAN HİZMETİ VAR”

Şile’de yaşanan talihsiz olayla ilgili hukuki süreçlerin devam ettiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tabii ki arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Takip edeceğiz. Hukuki olarak haklarını arayacağız. Gönül, böyle bir şey olmasını istemezdi. İstanbul’da, çok ciddiye alınan ve çok ciddi biçimde yapılan bir cankurtaran hizmeti var. Ve bu, bizim dönemimizde bu biçimine kavuştu. Daha önce de vardı. İyi olan yerler vardı. Ama çok kötü, sorumsuzca davranılan, hatta hiç olunmayan yerler de vardı. Karaburun’da aslında bunlardan birisi diyebiliriz. Ama şimdi görüyoruz ki; biraz ilgi, alaka ile İstanbul’un en güzel plajlarından birisine, denetimli ve aynı zamanda cankurtaran hizmetinin olduğu keyifli bir alana dönüştü.”

“KADIN ARKADAŞLARIMIZ ÇAĞDAŞ BİR GÖRÜNTÜ KATTI”

İstanbul’un sahillerine çok önem verdiklerini ifade eden İmamoğlu, “Bu noktada özellikle Karaburun ve Karadeniz tarafı biraz daha bu sene kıymetli oldu. Marmara Denizi’ndeki malum müsilaj sorununun büyümesiyle, insanlarımız Karadeniz kıyısına kaymaya başladı ve burada daha çok denize girmeyi tercih ediyorlar. Denizin ve kumsalın o güzelliğinin bir parçası da bizim cankurtaran ekibimiz oldu. Bir de aramızda kadın arkadaşlarımızın olması daha da keyifli, çağdaş bir görüntü kattı bize. Önce kendi sağlığınıza dikkat edin, ondan sonra da ihtiyaç olduğunda her vatandaşımızın ihtiyacına koşun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 23 Temmuz’da, Şile’de denize giren 2’si yabancı uyruklu 5 kişinin, dalgalara kapılıp gözden kaybolmasının ardından, kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan İBB personeli cankurtaranlar, denize girmek isteyen kişilere, can güvenlikleri için yasağı iletti. Uyarıya rağmen denize girmek isteyen bir grup, cankurtaranlarla tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucunda 2 İBB cankurtaranı bıçakladı.

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