İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Güngören Kültür Merkezi açılışında konuştu. Konuşması sırasında bir yurttaşın ayakta kaldığını gören İmamoğlu kendi koltuğuna oturabileceğini söyleyerek tepkisiz kalamadı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online İmamoğlu canlı yayında o duruma tepkisiz kalamadı.. ‘Benim koltuğuma oturabilirsin..’