İmamoğlu: Çeyrek asırlık iktidarların ‘kader’ savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 38 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından iktidar mensuplarının ‘kader’ savunması yapmasına tepki gösterdi.

“ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL”

Sosyal medyada tepkisini dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri paylaştı:

* “Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların ‘kader’ savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım.”

ERDOĞAN DA “KADER” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta bir depremzedeye “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.