İmamoğlu: Çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. İkinci kez başkan seçilen Emrullah Tellioğlu ve ekibine başarılar dileklerini ileten İmamoğlu, burada bir konuşma yaptı.

İstanbul’u yakın zamana kadar siyasal iktidarın yönettiğine vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

– Durmuş metro şantiyeleri devraldık. Şu anda bu metro şantiyelerini yapıyoruz. Kendi kaynağımızla yapıyoruz. Kaynak bularak da yapıyoruz. Pandeminin göbeğinde, ülke enflasyonu ortadayken 1 milyar 750 milyon Euro’ya yakın kaynak bulabilmek büyük bir marifettir. Bu, kentin itibarı olduğu kadar, kentin kasasına var ettiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik duygusudur. Bunu vermesek, bu olmazdı. Dünya kaynakları, buna çok özel bir itina gösterirler.

“SENİN YOKSULLUĞUN BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR”

– O bakımdan metro hizmetinden tutun da şehrin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ortaya çıkarmaya, yeşil alanlarına, yoksuluna fayda sunmaya… Yoksuluna sunulan faydayı ortaya koyarken ona lütufta bulunuyormuş davranışıyla değil, “Senin yoksulluğun bizim sorumluluğumuzdur” bakışıyla, gerçekten şefkatli bir devlet elini ulaştırma, uzatma kimliğiyle hareket ediyoruz.

– Siyasi menfaati asla gütmediğimiz bir alandır o alan. Yani her hususta dokunuyoruz. Eşitlikçi davranıyoruz. Benimle çirkefleşmeye çalışan insanlarla, yapılarla, gruplarla çirkefleşecek kadar seviyemi aşağı düşürmem, düşürmedim de.

“KASAYA GÖZÜMÜZÜN NURU GİBİ BAKIYORUZ”

– Benim tek derdim, herkesin iyi olması. Ve bu konuda da sonsuz bir mücadele gücü hissediyorum kalbimde. O sonsuzluk nasıl bir şeydir bilmiyorum. Onu Allah bilir. Öyle hissediyorum. Öyle bir duygum var. Sonu güzel olacak. Şehrimize güzel katkılar sunuyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Şehrin kasasına, gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Bu şehrin nimetlerini, yine bu şehrin hizmetlerine aktarmak için çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin kasasına, inanınız ki, bereket gelmiştir. Bütün zorluklara rağmen bereket gelmiştir ve daha da bereketlenecektir.