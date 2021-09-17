İmamoğlu: Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyayı ancak böyle miras bırakabiliriz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kısa bir İstanbul turu gerçekleştirdi. 2050 yılına kadar ‘karbon nötr’ bir kent olma taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan İmamoğlu, “Daha yeşil, çevre dostu, karbon nötr bir İstanbul’u 16 milyon İstanbullu olarak hep birlikte var edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Sözcü İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile tarihi yarımada turu gerçekleştirdi.

Meyer-Landrut ile Sultanahmet Meydanı’nda buluşan İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’na rehberlik yaptı. Meyer-Landrut’u Gülhane Parkı’na kadar süren yürüyüş boyunca, tarihi ve turistik noktalarla ilgili bilgilendiren İmamoğlu, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın bahçesi olarak kullanılan alanda kurulan kürsüde bir konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYAYI ANCAK BÖYLE BIRAKABİLİRİZ

İklim değişikliği sorununun dünyanın en önemli ve en acil çözüm bekleyen sorunlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini her geçen yıl daha da artarak gözlemliyoruz. Başta metropoller olmak üzere, tüm kentlerin çevre politikalarını bu gerçeğin ışığında tekrar ele alması, geleceği bu doğrultuda yeniden planlaması gerekiyor. İstanbul olarak bu konuyu, uluslararası ilişkilerin öncelikli gündem maddeleri arasında ele almaktayız. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünyayı ancak böyle miras bırakabiliriz” dedi.

Karbon salınımını artıran en önemli etkenlerden birinin de ulaşım olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Daha çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmak, geleceğimizi güvenceye almak adına çok önemli bir adım olacaktır. Bu düşüncelerle sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini, çevreci çözümleri teşvik etmeyi, farkındalık oluşturmayı amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.

ETKİNLİKLERİ SIRALADI

İmamoğlu, “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” teması altında gerçekleştirecekleri etkinlikleri şu sözlerle sıraladı:

* Sürdürülebilir Ulaşım Teknolojileri Fikir ve Tasarım Yarışmamız, Veri Odaklı Hareketlilik Hackathonumuz, spor aktiviteleri, çevre temizliği etkinlikleri, eğitimler, yarışmalar, yürüyüşler, bisiklet turları ile dolu dolu bir hafta geçireceğiz.

* Hafta boyunca bisiklet okul eğitimlerimiz devam edecek. ISBIKE hizmetimiz, yüzde 50 indirimli olacak. İstanbul Kitapçısı-Hediyem İstanbul mağazalarımızla, Kültür A.Ş. müzelerine bisikletleriyle gelen yurttaşlarımız yüzde 20 indirimden faydalanacak.

* Yine İstanbul Kitapçısı’nın belirli şubelerinde, hafta boyunca günde 10 bin adımı tamamlamış tüm halkımıza yüzde 10 indirimimiz olacak.

“KARBON NÖTR BİR İSTANBUL’U HEP BİRLİKTE VAR EDECEĞİZ”

Bu etkinliklerle çevreci ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi, bisiklet kullanımını artırmayı, karbon salınımını azaltma noktasında farkındalık yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bizim İstanbul vizyonumuzda adil, yeşil ve yaratıcı bir kent var. Bu amaçla Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir, kapsayıcı ve çevreci hedeflerle planlanması adına yıl boyu çalışmalar yürütüyoruz. Katılımcılık prensibiyle devam eden ‘İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planımız’, sürdürülebilir türlerin en yüksek düzeyde kullanıldığı, çevreye duyarlı bir ulaşım sistemini destekliyor” ifadelerini kullandı.

2050 yılına kadar “karbon nötr” bir kent olma taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan İmamoğlu, bu kapsamda yapacakları çalışmalardan örnekler verdi. “İstanbul Ulaşım Platformumuzla; bizi hedeflerimize taşıyacağına inandığımız çok kıymetli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, “Daha yeşil, çevre dostu, karbon nötr bir İstanbul’u 16 milyon İstanbullu olarak hep birlikte var edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu noktada atacağımız bütün adımlarda, Avrupa Birliği üyeleri ve kurumlarıyla iş birliği içerisinde olmak istediğimizi de beyan etmek isteriz” şeklinde konuştu.

MEYER-LAUNDRUT: İSTANBUL’UN İMZASI CESARET ÖRNEĞİ

Büyükelçi Meyer-Landrut da konuşmasına, “Bugün AB Hareketlilik Haftası’nı kutluyoruz. Bu da aslında, yerel girişimleri, vatandaşların gerçekleştirdiği bireysel girişimleri ve belediye başkanlarının girişimlerini bir kutlama fırsatı” sözleriyle başladı.

Bu senenin temasının, “Hareket et ve sağlıklı kal” olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, “Hepimiz biliyoruz ki, ulaşımın tabii ki karbon salınımlarına bir katkısı var. Bu katkının artışta olduğunu görüyoruz. Bu alandaki gidişatı çevremizi de koruyacak şekilde geri döndürmemiz ve salınımları azaltmamız gerekiyor” dedi.

İmamoğlu’nun 2020 Belgesi’ni imzalamasının cesaret örneği olduğuna dikkat çeken Meyer-Landrut, şunları söyledi:

* Bu belge, İstanbul’u 2050 yılına kadar karbon nötr hale getirmeyi hedefleyen bir belge. Tabii ki çok büyük bir güçlük bu ve çok ciddi bir değişiklik ve dönüşüm gerektirecek. Aynı zamanda iklimimizi korumak için de gerekli. Bunun da faydası çocuklarımıza ve torunlarımıza olacak.

* Daha iyi bir çevrede, daha iyi bir dünyada, daha yaşanabilir bir şehirde yaşayacaklar. AB ve AB Türkiye Delegasyonu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı geliştirilmesi alanında çok iyi bir iş birliğimiz ve isteğimiz söz konusu. Bu plan sayesinde daha iyi hava kalitesi, daha az trafik ve daha düşük karbon salınımı gerçekleşecek.

* İstanbul, Türkiye’de bu alanda bir plan gerçekleştiren ilk şehir ve biz de AD olarak, bu yolda başarı yolunda birlikte çalışmaya, sizlerle çalışmaya devam ediyoruz. Ve bunun içeriği de aslında özel araç kullanımını azaltmak, iyi ve güvenli ulaşımı sağlamak, desteklemek, deniz ulaşımının payını arttırmak, bisikletin ulaşımdaki payını arttırmak. Bu iş birliğimiz sebebiyle çok mutluyum. İstanbul’un bu yöndeki çabalarına da tam destek vermeye devam edeceğiz. İş birliğimizin de artarak büyümesini dört gözle bekliyorum.

İmamoğlu ve Meyer-Landrut, konuşmaların ardından İBB’nin bisikletli zabıta birlikleriyle anı fotoğrafı çektirdi.

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