İmamoğlu, Demir buluşmasında gündem ‘tuvalet cezası’

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, kamuoyunda büyük tepki çeken belediye başkan yardımcısı Veysel İpekçi’nin bir çalışana verdiği “tuvalet” cezası ile ilgili ilk kez konuştu. Demir “İlgili başkan yardımcımız istifa etti, aldık istifasını. Kurum içi tahkikat devam ediyor. Akabinde oluşacak hukuki süreçle ilgili zaten kamuoyuna duyuru yapılacak” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Yapılan iş tümüyle yanlış” yorumunda bulundu.

YAPILAN İŞ TÜMÜYLE YANLIŞ’

İmamoğlu ve Demir’e Güngören Belediye başkan yardımcısının bir çalışana verdiği tepki çeken ‘tuvalet’ cezası soruldu. İBB Başkanı İmamoğlu, “Yapılan iş tümüyle yanlış. İdari olarak, başkan tedbirini almış zaten; istifası istendi. İdari süreci tam olarak bilmiyorum açıkçası. Bu tür konularda disiplin uygulamalarında ne yazar ona da bakmak lazım” dedi.

‘TAHKİKAT DEVAM EDİYOR’



Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de belediye başkan yardımcısının AKP’den istifa edip etmediği ile ilgili soruya, “Maalesef böyle bir olay yaşandı belediyemizde. İlgili başkan yardımcımız istifasını aldık. Kurum içi tahkikat ise devam ediyor. Akabinde oluşacak hukuki süreç, kamuoyuna da duyuru yapılacak” yanıtını verdi.

Daha sonra belediye başkanı Bünyamin Demir ve ekibi İmamoğlu’na Güngören ile ilgili sunum yaptı. Ardından İmamoğlu ve Demir ilçede incelemelerde bulundu.