İmamoğlu, Diyarbakırlılara mesaj gönderdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakırlılara çağrıda bulunduğu videoyu, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sevgili Ekrem İmamoğlu‘nun, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Diyarbakır 1. Sıra Adayı olarak yer aldığım Milletvekilliği seçimlerine destek için Diyarbakırlı hemşerilerime özel mesajı” diye paylaştı.

Videoda İmamoğlu, şunları söyledi:

*Bu seçim kendini vatandaşın hizmetkarı olarak gören yöneticiler ile, vatandaşa hükmetmek isteyen yöneticiler arasında olacak. Bu seçim farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu düşünenler ile hepimizi tek bir kalıp içine sokmak isteyenlerin arasındaki seçim olacak. Size söz, bu kez kardeşçe, barış içinde yaşamak isteyenler kazanacak.

*Bu ülkede kazanmak için her şeyi yapabileceklerini zannedenler var. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz.

*Kaybedeceklerini gördükleri için yine her türlü hukuksuz yola başvuruyorlar. Geçen hafta Diyarbakır dahil çeşitli illerde yürütülen soruşturmaların seçime ayarlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaybedeceklerini gördüler, gerekli gereksiz, haklı ve haksız demeden operasyonlara başladılar.

*Herkesi terörist ve suçlu ilan edilerek yapılan siyasete, milletin iradesini yok sayarak kayyum atamalarını normalleştiren akla asla geçit vermeyeceğiz. Seçim ve sandık güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.

*Köylerimiz ve kasabalarımızda, şehirlerimizde Türkiye gönüllülerine üye olacak ve oyumuza sahip çıkacağız.

İmamoğlu, Diyarbakırlılara “15 Mayıs sabahında yeni ve güzel bir ülkeye uyanmak, bu bozuk düzenden kurtulmak için, oyunuzu liyakatli, yetenekli, çözüm üretecek olan Millet İttifakı kadrolarına istiyoruz. Oyunuzu 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vermenizi istiyoruz” dedi. (ANKA)