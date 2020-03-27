İmamoğlu, dünyadan 40 belediye başkanıyla pandemi toplantısı yaptı

Küresel krizin ele alındığı toplantının içeriğini paylaşan İmamoğlu, “Şehirlerimizde alınan önlemleri konuştuk. Özet olarak; cesur kararlar almaktan çekinen her ülke ağır bedeller ödüyor. Biz de bu konuda radikal olmalıyız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyadan 40 büyük şehrin belediye başkanıyla corona virüsü (Covid-19) önlemlerinin ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantı tüm ülkelerde eş zamanlı olarak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

“RADİKAL OLMALIYIZ”

Toplantının içeriğiyle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, “Bugün dünyanın en büyük şehirlerini yöneten 40 belediye başkanı ile pandemik salgın ile ilgili online bir toplantı yaptık, şehirlerimizde alınan önlemleri konuştuk. Özet olarak; cesur kararlar almaktan çekinen her ülke ağır bedeller ödüyor. Biz de bu konuda radikal olmalıyız” dedi.

SALGININ MERKEZİNDEKİ İSİMLER DE YER ALDI

Toplantıda pandemik salgının en çok görüldüğü ülkelerin belediye başkanları da yer aldı. İspanya’dan Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, İtalya’dan Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Çin’den Guangzhou Belediye Başkanı Wen Guohui gibi isimler toplantıda bulundu.