İmamoğlu duyurdu: Boji’yi Ömer Koç sahiplendi

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi, iş insanı Ömer Koç’un sahiplendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde tramvaya pislediği iddia edilen, yapılan incelemelerde ise kumpas kurulduğu anlaşılan Boji’nin başına bir şey gelmesini engellemek için sahiplendirilmesi yönünde girişimler başlatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boji’nin sahiplendirildiğini duyurdu. Dünyaca üne kavuşan Boji’nin yeni sahibi iş adamı Ömer Koç oldu.

İMAMOĞLU: BOJİ’NİN ARTIK ÖZGÜRCE KOŞABİLECEĞİ BİR YUVASI VAR

Konuyla ilgili duyurusunda İmamoğlu, “Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak” dedi.

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