İmamoğlu duyurdu! İBB’den faizsiz avans kampanyası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşların aile bütçelerini rahatlatmak amacıyla yeni bir proje geliştirdi. “Destek Avas” adı verilen proje ile vatandaşlara faizsiz 600 ya da 1200 lira destek yapılacak. Vatandaşlar aldığı parayı taksitlerle geri ödeyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni projeyi sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla duyurdu.

Okulların açılmasıyla birlikte dar gelirli ailelere destek olmayı amaçlayan projeyle ilgili İmamoğlu, “Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz. 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldığınız avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilirsiniz” dedi.

İmamoğlu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı;

*Son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik.

*600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik.

“HİÇ KİMSE KENDİNİ ÇARESİZ HİSSETMESİN”

*”Destek Avans” adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart’ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart’ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal’larda kullanabileceksiniz.

*İstanbul’da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için.

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