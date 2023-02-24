İmamoğlu duyurdu… İstanbul’daki riskli binalar için yeni karar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından büyük deprem beklenen İstanbul’un dayanıksız binaları için önemli bir açıklama yaptı.

İmamoğlu “Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için “güçlendirme” de iyi bir seçenek. Antakya’da, yan yana, aynı projeyle, aynı yıl yapılan binalardan biri tamamen yıkılıyor diğeri ayakta kalıyor. Bu uygulama dahil İstanbul için en doğru seçenekleri hizmete sunacağız” dedi.

“LİFLİ KARBON POLİMER” İLE GÜÇLENDİRİLDİ

Antakya Sümerler Mahallesi’nde 1975 yılında temeli atılan Belediye Kooperatif Evleri’nde bulunan A3 Blok depremde tamamen yıkılmış, A1 Blok ağır hasar görmüş, A2 Blok ise Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6’lık, Hatay Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremlerde ayakta kalmıştı.

Yıkılmayan blokun, 2008 Ekim ayı ile 2009 Mart döneminde duvarlarında “lifli karbon polimer” kullanılarak güçlendirildiği ortaya çıkmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yıkılmayan blokta incelemelerde bulunmuştu.

İmamoğlu İstanbul’da güçlendirme çalışmaları için yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak “Güçlendirmesi yapılan binalar, 3 deprem üst üste ayakta kaldı. Biz, İstanbul’un yoğun yapı stokunda bir hız arıyoruz. Yık, yap, yenile, imar hakkı vesaire kaosu, İstanbul’u hem üst üste bindiriyor nüfus olarak hem yoğunlaştırıyor hem de zaman yetmez. 23 yılda yapılanı aynı şekilde devam ettirirsek, 100 yılda bitiremiyoruz İstanbul’un yenilenmesini. 100 sonra zaten İstanbul’un envanteri eskiyecek. Bizim öyle bir metotta çıkmamız lazım ki, 10 yılda, 15 yılda bambaşka bir seviyeye taşımamız lazım meseleyi” demişti.

İmamoğlu, söz konusu sistemin İstanbul geneli için de uygulanıp uygulanamayacağına çalışacaklarını açıklamıştı.